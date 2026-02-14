Thời tiết Tết Nguyên đán thay đổi thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 16/2/2026 (tức 29 Tết), thời tiết cả nước phổ biến đón nắng. Hình thái thời tiết này xuyên suốt kỳ nghỉ Tết ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Còn tại các tỉnh, thành từ miền Bắc đến Bắc Trung Bộ, thời tiết được dự báo còn nhiều biến động do các đợt không khí lạnh tăng cường.

Những ngày giáp Tết nhiều khu vực nắng đẹp.

Cụ thể, dự báo ngày mai, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng 2-3 độ, trời ấm áp. Ngày 29 tháng Chạp, miền Bắc tiếp tục hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức tương đương hôm nay. Từ đêm Giao thừa, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa rải rác, nền nhiệt giảm sâu. Từ mùng 1 Tết, trời rét, vùng núi rét đậm.

Khu vực Bắc bộ từ ngày 14-16/02 (từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; riêng đêm 13 sáng sớm 14/02 (đêm 26 sáng sớm 27 tháng Chạp), phía Đông Bắc Bộ có mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 23-27 độ; riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.Thấp nhất: 16-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Từ đêm 16-19/2 (từ đêm 29 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Cao nhất: 19-23 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ.Thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 22-25 độ, phía Tây có nơi cao hơn. Thấp nhất: 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế từ ngày 14-16/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 25-28 độ.Thấp nhất: 19-22 độTừ ngày 17-19/02(từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm và sáng trời rét. Cao nhất: phía Bắc 21-23 độ; phía Nam 24-26 độ.Thấp nhất: phía Bắc 16-20 độ. Phía Nam 20-22 độTừ ngày 20-22/02(từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) Có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 23-27 độ.Thấp nhất: 18-21 độ.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 14-22/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc thời kỳ từ 17-19/2 (từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Cao nhất: 27-31 độ, riêng phía Bắc từ ngày 18-20/02 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết) 25-27 độ.Thấp nhất: 21-24 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ từ ngày 14-22/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Cao nhất: 27-31 độ.Thấp nhất: 16-20 độ, có nơi dưới 15 độ.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 14-22/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Cao nhất: 30-34 độ.Thấp nhất: 22-25 độ.

Khu vực Hà Nội từ ngày 14-16/2 (từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày 29 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Cao nhất: 25-27 độ. Thấp nhất: 18-20 độ.Từ đêm 16-19/2 (từ đêm 29 đến mùng 3 Tết) Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. Cao nhất: 20-22 độ.Thấp nhất: 17-19 độ.Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Cao nhất: 22-25 độ. Thấp nhất: 18-20 độ.