Chi tiết đợt gió mùa Đông Bắc đầu năm mới

Miền Bắc chuyển rét từ trưa và chiều nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/1/2026), bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến gần biên giới phía Bắc. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 19-21 độ.

Khoảng trưa 1/1 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, chiều nay ảnh hưởng đến các nơi khác của Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm 01/01 khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc chuyển mưa rét từ chiều tối nay do đón không khí lạnh.

Ở khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; từ tối và đêm 1/1/2026, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; từ ngày 2-3/1/2026, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13-16 độ.

Khu vực Hà Nội chiều và đêm 1/1 có mưa, mưa rào; từ tối và đêm 1/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ.

Trên biển từ trưa 1/1, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5; từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Từ tối và đêm 1/1 khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8- 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-5,0m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ gần sáng ngày 2-3/1/2026, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Miền Bắc mưa dài ngày

Trao đổi về diễn biến thời tiết trong những ngày đầu năm mới, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh.

Theo ông Hòa, trong ngày 1/1/2026, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa rải rác do tác động của gió mùa đông bắc. Từ ngày 2/1 đến ngày 4/1, thời tiết chuyển sang trạng thái tạnh ráo hơn, song nền nhiệt giảm sâu, trời rét buốt trên diện rộng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2026, thời tiết Bắc Bộ bắt đầu chuyển rét rõ rệt. Trong các ngày 2/1 và 3/1, khu vực này có khả năng xảy ra rét đậm, cục bộ rét hại tại trung du và vùng núi phía Bắc. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11–14 độ C, riêng vùng núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C.

Đối với khu vực đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm mạnh, xấp xỉ ngưỡng rét đậm. Thông tin này được đánh giá là rất quan trọng để người dân chủ động các biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong dịp đầu năm.

Trong khi đó, khu vực miền Trung cũng có những diễn biến thời tiết đáng lưu ý. Trong ngày đầu năm mới 1/1, thời tiết tại Trung Bộ tương đối thuận lợi, trời tạnh ráo, phù hợp cho các hoạt động vui chơi, du xuân. Tuy nhiên, tình hình sẽ thay đổi nhanh chóng sau đó.

Từ đêm 1/1 đến hết ngày 3/1, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào. Đặc biệt, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Cùng thời gian này, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, trong giai đoạn 2/1–4/1, sẽ chịu tác động rõ rệt của không khí lạnh, trời chuyển rét.

Trái ngược với thời tiết rét buốt ở miền Bắc và mưa lạnh ở miền Trung, khu vực phía Nam duy trì hình thái thời tiết khá thuận lợi. Theo nhận định của Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, trong suốt 4 ngày nghỉ lễ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu không mưa, có nắng. Riêng khu vực Tây Nguyên, do đặc điểm địa hình, trời có thể trở rét về đêm và sáng sớm.

Với hình thái thời tiết này, các tỉnh phía Nam được đánh giá là điểm đến thuận lợi cho du khách trong dịp du xuân đầu năm mới. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân và du khách tiếp tục theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo thời tiết hằng ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển và hoạt động chào đón năm mới 2026.