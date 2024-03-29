Khoảnh khắc đếm ngược và pháo hoa rực sáng chào năm mới 2026

23h30 ngày 31/12/2025, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), hàng vạn người dân và du khách cùng hướng ánh nhìn về các sân khấu countdown, chờ đợi những giây phút cuối cùng của năm cũ.

Trong khoảnh khắc cận kề giao thừa, nhiều người rút điện thoại, lặng lẽ theo dõi thời gian trôi để chuẩn bị đón năm mới 2026.

Khi kim đồng hồ điểm 23h45 ngày 31/12/2025, các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội đồng loạt khai hoả, sớm hơn so với mọi năm 15 phút.

Tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm (phường Hoàn Kiếm), những chùm pháo hoa liên tiếp được bắn lên, tạo nên khung cảnh lung linh trên bầu trời Hà Nội.

Nhiều người dân chăm chú theo dõi, không giấu được sự phấn khởi khi khoảnh khắc giao thừa chính thức diễn ra.

Tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ), pháo hoa sáng rực bầu trời chào đón năm mới 2026

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với tổng cộng 6 trận địa, kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội.

Bốn địa điểm còn lại gồm công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và khu vực hồ Văn Quán (phường Hà Đông), tạo điều kiện để người dân ở nhiều khu vực có thể theo dõi pháo hoa.

Có mặt tại Hồ Gươm trong đêm Giao thừa, anh Quang (hiện sinh sống tại phường Hoàng Mai) chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh cùng bạn bè ra trung tâm thành phố đón năm mới. “Không khí rất đông vui, mọi người đứng sát nhau nhưng ai cũng háo hức. Dù có hơi mù sương nhưng khoảnh khắc chuyển giao năm mới vẫn rất đáng nhớ”, anh Quang nói.

Anh Tuấn Minh (quê Thái Bình, làm việc tại Hà Nội) cho biết, Tết Dương lịch năm nay anh không về quê mà ở lại Thủ đô đón giao thừa. “Tôi đứng ở khu vực hồ Gươm để xem countdown và pháo hoa. Dù đông và hơi khó quan sát nhưng cảm giác được hòa vào không khí chung của thành phố khiến tôi thấy rất vui”, anh Minh chia sẻ.

Nhiều người dân liên tục giơ điện thoại ghi lại những hình ảnh trên bầu trời Hà Nội.

Các đoạn video, hình ảnh được chia sẻ ngay tại chỗ như một cách lưu giữ khoảnh khắc đầu tiên của năm mới.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 0h, pháo hoa được bắn đồng loạt tại nhiều điểm trên địa bàn TP.HCM tạo nên những dải sáng sống động giữa nền trời đêm.

Trong đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phường An Khánh) thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tập trung tại bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) theo dõi.