Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời điểm Hà Nội, miền Bắc chuyển mưa rét

Tin không khí lạnh mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Thời tiết miền Bắc duy trì hình thái mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18-21°C.

Khoảng ngày đầu năm mới 2026 (1/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Từ đêm 31/12/2025 đến ngày 1/1/2026, Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Hình thái này cũng xuất hiện ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày 1/1.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa rét xảy ra trên diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Vũ Duy Khánh)

Từ ngày 1/1, Bắc Bộ trời chuyển rét. Ngày 2-3/1, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ cũng chuyển rét từ đêm 1/1.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ dao động 11-14°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C, Bắc Trung Bộ 13-16°C.

Thời tiết Hà Nội cũng xuất hiện mưa, mưa rào từ đêm nay 31/12 và ngày 1/1/2026. Từ chiều 1/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14°C.

Tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 2-3/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Trên biển, từ chiều và tối 1/1/2026, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-5m.

Từ đêm 1/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm nay 31/12, Bắc Bộ và Thanh Hoá, Nghệ An tiếp diễn chuỗi ngày mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Đêm nay và ngày mai 1/1/2026, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác. Từ 1/1 trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm, ban ngày trời nắng.

Nhận định thời tiết từ đêm 1/1 đến ngày 9/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa ở một vài nơi, lượng mưa không quá lớn. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng trời rét, có nơi rét đậm. Trong đó, vùng núi, trung du rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá.

Từ gần sáng 2-4/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ 5/1, các địa phương này có mưa, mưa rào. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, chủ yếu xảy ra vào buổi đêm, ban ngày nắng.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông, nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của người dân.