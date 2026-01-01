Nga ồ ạt tập kích bằng UAV vào Ukraine

Không quân Ukraine cho biết, từ tối 31/12 đến sáng 1/1, lực lượng Nga đã triển khai 205 máy bay không người lái (UAV) tấn công nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine.

Dòng xe di chuyển qua khu trung tâm Kiev trong tình trạng mất điện, sau khi một số cơ sở bị trúng đòn tập kích bằng UAV và tên lửa của Nga, ngày 31/12/2025. Ảnh: Reuters

Theo thông báo của Không quân Các lực lượng vũ trang Ukraine, đợt tập kích diễn ra từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng 1/1/2026, với các UAV Shahed, Gerbera và nhiều loại UAV khác được phóng đi từ nhiều khu vực trong lãnh thổ Nga cũng như bán đảo Crimea và Donetsk – hai khu vực đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga lần lượt năm 2014 và 2022. Khoảng 130 UAV trong số này là Shahed.

Cuộc tấn công được đánh giá là một trong những đợt tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất mà Ukraine phải đối mặt trong dịp năm mới. Không quân Ukraine cho biết, hoạt động đánh chặn được tiến hành với sự phối hợp của: máy bay chiến đấu, lực lượng tên lửa phòng không, đơn vị tác chiến điện tử, lực lượng UAV cùng các nhóm hỏa lực cơ động.

Theo số liệu sơ bộ cập nhật lúc 08h30 sáng 1/1, 176 UAV của Nga đã bị bắn rơi hoặc chế áp tại các khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Đông Ukraine. Tuy nhiên, vẫn có 24 UAV đánh trúng mục tiêu tại 15 địa điểm trên cả nước, trong đó có các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Các quan chức Ukraine cho biết một số đòn tấn công đã nhằm trực tiếp vào hạ tầng năng lượng dân sự. Tại tỉnh Odessa, Thống đốc Oleh Kiper nói rằng các cơ sở năng lượng “thiết yếu và có ý nghĩa sống còn đối với người dân” đã bị trúng UAV chỉ ít phút trước thời khắc chuyển giao năm mới, gây cháy tại một trong các cơ sở.

Ngoài ra, thành phố Lutsk ở miền Tây Ukraine cũng ghi nhận hỏa hoạn lớn sau loạt vụ nổ do UAV gây ra trong đêm 1/1, Thị trưởng Ihor Polishchuk cho biết. Ông mô tả đây là “ngọn lửa của năm mới thay cho ánh đèn lễ hội”, đồng thời cho hay hiện chưa có thông tin ngay lập tức về thương vong và mức độ thiệt hại.

Phía Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.