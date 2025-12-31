Cận cảnh khu đô thị nghìn tỷ vừa bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tại TP Đà Nẵng, trong đó có dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City, thuộc phường Hải Vân và Liên Chiểu, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư.

Dự án này nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành nối dài và tiếp giáp sông Cu Đê, có tổng vốn đầu tư khoảng 4.447 tỷ đồng.

Golden Hills City trước đây là Khu đô thị Thủy Tú, được phê duyệt quy hoạch chi tiết lần đầu năm 2008 với diện tích hơn 342 ha. Năm 2010, dự án đổi tên thành Khu đô thị sinh thái Quan Nam – Thủy Tú, đến năm 2013 tiếp tục điều chỉnh diện tích và mang tên Golden Hills City.

Theo ghi nhận, hàng loạt dãy biệt thự, nhà liền kề xây thô nằm san sát nhau, phần lớn chỉ mới hoàn thiện khung bê tông, tường gạch trần.

Xen giữa các khối nhà là những tuyến đường nội khu thẳng tắp, vỉa hè, đèn chiếu sáng được đầu tư đồng bộ nhưng chưa có dấu hiệu sử dụng. Cỏ dại mọc phủ kín nhiều khoảng đất trống, len lỏi cả vào khuôn viên các căn nhà đang xây dang dở cho thấy việc thi công đã dừng lại từ lâu.

Những con đường rộng nhưng vắng lặng, không bóng người; rêu mốc và cây dại bắt đầu xâm lấn. Một số khối nhà trơ hệ cột hoặc thi công nửa chừng, nằm phơi nắng, phơi sương nhiều năm qua.

Hôm 26/12, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra mới đối với dự án Golden Hills City, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, quản lý đất đai, quy hoạch và xác định nghĩa vụ tài chính.

Theo kết luận, UBND TP Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; lựa chọn Công ty Nam Trung là nhà đầu tư khi chưa đánh giá, so sánh năng lực các công ty khác là vi phạm quy định.

Kết luận cũng nêu, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, Đà Nẵng không trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư. Golden Hills City là dự án kinh doanh bất động sản thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, khi cấp giấy chứng nhận đầu tư không thực hiện lấy ý kiến thẩm tra của các bộ, ngành liên quan là vi phạm.

Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, chủ đầu tư báo cáo vốn chỉ hơn 866 tỷ đồng, không đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 20% tổng mức đầu tư. Quy hoạch chi tiết dự án phải điều chỉnh tới 16 lần do phê duyệt ban đầu chưa bám quy hoạch chung, thiếu các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản như mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất.

Thanh tra còn chỉ ra việc bàn giao khoảng 45,91ha đất ngoài ranh giới dự án; diện tích ghi trong giấy chứng nhận đầu tư và các quyết định giao đất sau đó chênh lệch hơn 39ha nhưng không được rà soát, xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, 129,22ha đất trồng lúa chưa được quản lý, sử dụng theo đúng quy định, dẫn đến chưa xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách.

Từ các sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; trường hợp có dấu hiệu hình sự, chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị thu hồi phần đất ngoài ranh giới đã giao, rà soát và thu đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với diện tích đất lúa. Chủ đầu tư phải khắc phục tồn tại, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hoàn trả diện tích đất sử dụng sai.