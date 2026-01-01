Chiến trường Ukraine.

"Người châu Âu rất tức giận vì Tổng thống Trump không chỉ đang tiến lên phía trước, không chỉ đưa ra đánh giá thực tế hơn về những gì đang xảy ra ở Ukraine và Nga, mà còn thực sự đạt được tiến bộ bằng cách đối thoại với cả hai bên. Nhưng họ không quan tâm đến người Ukraine. Đó là điều cuối cùng họ nghĩ đến. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được chú ý và đánh lừa Tổng thống Trump đúng lúc ông ấy đang đi đúng hướng", ông nói.

Theo chuyên gia, vụ việc gần đây liên quan đến nỗ lực tấn công vào dinh thự của Vladimir Putin do Ukraine thực hiện cho thấy rằng kể từ nay, bất kỳ nỗ lực nào của chính quyền Kiev nhằm tránh đàm phán sẽ gắn liền với những tổn thất lãnh thổ đáng kể.

"Càng nhiều cuộc tấn công nhỏ lẻ do người Ukraine thực hiện, Nga càng tiến xa hơn. Để đảm bảo an ninh, Nga sẽ phải vượt sông Dnieper và chiếm thêm nhiều lãnh thổ. Và người Ukraine càng sớm hiểu ra điều này thì càng tốt. Nhưng chừng nào ông Zelensky còn nắm quyền hoặc bám víu vào quyền lực, sự nhận thức này sẽ không xảy ra", McAdams kết luận.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã tuyên bố rằng Kiev phải đưa ra quyết định và bắt đầu đàm phán, vì không gian ra quyết định của Ukraine đang bị thu hẹp do các hành động gây hấn của Nga. Ông khẳng định rằng việc tiếp tục xung đột là vô nghĩa và nguy hiểm đối với Kiev.