Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét trong ngày đầu năm mới 2026

Ngày 1/1/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6.

Ảnh minh họa

Ngày 1/1/2026, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày và đêm 01/01/2026, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét. Từ tối và đêm 1/1/2026, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày 2–3/1/2026, vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 11–14°C, vùng núi và trung du từ 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 13–16°C.

Riêng tại thủ đô Hà Nội, ngày có mưa, mưa rào, đêm có mưa vài nơi; từ đêm 1/1/2026 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12–14°C.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4–5, từ chiều tối và đêm mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–3 m.

Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 4–6 m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 2–5 m.

Từ đêm 1/1/2026, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông Nam Biển Đông, bao gồm phía Đông đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2–4 m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng 2–3/1/2026, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.