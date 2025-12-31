Trực tiếp: Thế giới và Việt Nam bước sang năm mới 2026

Giao thừa năm 2026 đến quốc gia nào đầu tiên?

Các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm gần Đường đổi ngày quốc tế (International Date Line – IDL) luôn giữ vị trí đặc biệt trong bản đồ thời gian thế giới. Đây là nơi khoảnh khắc giao thừa đến sớm nhất, khi đồng hồ vừa điểm 0h ngày 1/1, trong lúc phần lớn hành tinh vẫn đang tất bật chuẩn bị cho đêm cuối cùng của năm cũ. Với lợi thế về vị trí địa lý và múi giờ, các đảo quốc ở Thái Bình Dương trở thành những “người mở màn” cho năm mới 2026.

Kiribati được xem là quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới. Quốc đảo này nằm giữa Thái Bình Dương, bao gồm 33 đảo san hô trải dài trên một vùng biển rộng lớn. Đặc biệt, quần đảo Line với các đảo Kiritimati (Christmas), Tabuaeran (Fanning) và Teraina (Washington) nằm trong múi giờ UTC+14 là múi giờ sớm nhất hiện nay.

Nhờ đó, Kiribati chính thức bước sang ngày 1/1/2026 trước tất cả các quốc gia khác. Khi nhiều nơi vẫn còn trong buổi chiều hoặc tối 31/12, người dân tại Kiritimati đã cùng nhau chào đón những giây phút đầu tiên của năm mới. Không có các màn pháo hoa hoành tráng hay những buổi tiệc xa hoa, giao thừa ở Kiribati thường diễn ra giản dị với các buổi tụ họp gia đình, lễ nhà thờ, những bài ca truyền thống và lời cầu nguyện cho một năm bình an. Sự mộc mạc, yên tĩnh ấy tạo nên một hình ảnh rất riêng cho khoảnh khắc khởi đầu năm mới của thế giới.