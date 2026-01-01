Nổ lớn ở khu nghỉ dưỡng Thụy Sĩ, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 1/1 tại một quán bar ở thị trấn du lịch Crans-Montana, thuộc dãy Alps, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương trong thời điểm diễn ra hoạt động đón Năm mới.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ nổ, ngày 1/1. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn cảnh sát Gaëtan Lathion, vụ nổ và đám cháy bùng phát lúc khoảng 1h30 sáng tại quán bar mang tên “Le Constellation”. Hơn 100 người có mặt trong tòa nhà tại thời điểm vụ nổ xảy ra.

“Chúng tôi ghi nhận nhiều người bị thương và nhiều người thiệt mạng”, ông Lathion cho biết, đồng thời nói thêm rằng nhiều nạn nhân đang được điều trị bỏng.

Các hãng truyền thông quốc tế dẫn nguồn cảnh sát cho hay, một số báo cáo ban đầu đề cập khả năng có ít nhất 10 người thiệt mạng, song cảnh sát từ chối xác nhận con số cụ thể và nhấn mạnh rằng số liệu chính thức sẽ được công bố sau khi hoàn tất rà soát.

Lực lượng chức năng cho biết, đây là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp ở miền Tây Nam Thụy Sĩ, thu hút đông đảo du khách trong dịp lễ.

Nguyên nhân vụ nổ và hỏa hoạn hiện vẫn đang được điều tra. Cảnh sát cho hay khu vực xung quanh hiện trường đã bị phong tỏa hoàn toàn, đồng thời thiết lập vùng cấm bay trên không phận Crans-Montana để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

“Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu của cuộc điều tra, song có thể thấy đây là một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng quốc tế với lượng lớn du khách”, đại diện cảnh sát cho biết.

Chính quyền địa phương đã thiết lập trung tâm hỗ trợ và đường dây nóng dành cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Cảnh sát dự kiến tổ chức họp báo lúc 10h sáng (giờ địa phương) tại Crans-Montana để cung cấp thêm thông tin.

Crans-Montana nằm ở trung tâm dãy Alps Thụy Sĩ, cách đỉnh Matterhorn khoảng 40 km.