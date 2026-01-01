Nga tố Ukraine không kích Kherson vào lễ mừng năm mới, 24 người thiệt mạng

Ít nhất 24 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của Ukraine, nhằm vào một quán cà phê và khách sạn trong đêm giao thừa tại làng ven biển Khorly, thuộc khu vực Kherson.

Theo thông tin từ Thống đốc khu vực này là ông Vladimir Saldo, vụ tấn công xảy ra ngay trước thời khắc chuyển giao năm mới, sau khi một máy bay không người lái trinh sát bay qua khu vực. Sau đó, ba thiết bị bay không người lái tấn công địa điểm đang đông người, gây ra hỏa hoạn lớn làm thiêu rụi cơ sở này. Theo ông, một trong các máy bay không người lái được cho là mang theo chất gây cháy.

Thống đốc Kherson cho biết ít nhất 24 người thiệt mạng trong cuộc tấn công được cho là của Ukraine vào lễ mừng năm mới tại khu vực này. (Ảnh minh họa)

Thống đốc Kherson nói trong số các nạn nhân có cả trẻ em và cho biết lực lượng y tế hiện đang nỗ lực cứu chữa cho những người bị thương nặng.

Ông Saldo so sánh vụ việc với thảm kịch xảy ra tại Odessa vào tháng 5/2014, khi bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng trong bối cảnh bất ổn chính trị tại Ukraine. Ông cho rằng vụ tấn công mới nhất cho thấy sự đối lập với những tuyên bố về hòa bình từ phía lãnh đạo Ukraine.

Khu vực Kherson, cùng với Zaporizhzhia và hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk, được Nga tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý tại địa phương.

Trong một diễn biến liên quan, Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết ít nhất chín máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào thủ đô Nga nhưng bị bắn hạ trong đêm, với vụ đánh chặn đầu tiên diễn ra vào lúc 23 giờ 55 phút, đúng thời điểm Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu mừng năm mới theo thông lệ.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây diễn ra sau một vụ được gọi là tấn công bất thành nhằm vào nơi ở của Tổng thống Putin tại khu vực Novgorod trong các ngày 28–29/12. Kiev phủ nhận có liên quan.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine đưa tin Nga mở các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên khắp Ukraine trong ngày đầu năm mới, trong đó có các mục tiêu hạ tầng năng lượng tại tỉnh Odessa và thành phố Lutsk ở miền tây.

Thống đốc tỉnh Odessa, ông Oleh Kiper, cho biết các lực lượng Nga đã nhắm vào những cơ sở hạ tầng năng lượng chỉ vài phút trước thời khắc bước sang năm mới. Đám cháy bùng phát tại một trong các cơ sở bị tấn công.

Trong một diễn biến riêng rẽ, thành phố Lutsk trở thành mục tiêu của một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái trong đêm 1/1, gây ra hỏa hoạn lớn. Thị trưởng Lutsk, ông Ihor Polishchuk, cho biết nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố, nằm cách thủ đô Kiev khoảng 420 km về phía tây.

Cho đến nay, giới chức Ukraine chưa cung cấp thông tin về thương vong cũng như mức độ thiệt hại cụ thể do các cuộc tấn công gây ra. Các cơ quan chức năng cho biết công tác đánh giá hiện trường và khắc phục hậu quả vẫn đang được thực hiện.