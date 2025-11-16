Chỉ định luật sư cho kẻ đốt quán cà phê làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày mai (17/11), TAND TP Hà Nội sẽ đưa kẻ đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương vào đêm 18/12/2024 ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Kẻ gây án là Cao Văn Hùng (SN 1973, ở phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị cáo buộc phạm tội Giết người, theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự và tội Hủy hoại tài sản, theo quy định tại Điều 178, khoản 4 - Bộ luật Hình sự.

Khung hình phạt truy tố bị cáo ở cả 2 tội danh trên đều có mức hình phạt cao nhất là 20 năm tù, do đó Cao Văn Hùng thuộc trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Do vậy, ngay từ giai đoạn điều tra đến khi chuẩn bị đưa ra xét xử, các cơ quan tố tụng thành phố Hà Nội đã chỉ định 2 luật sư để bào chữa và thực hiện các công việc khác cho bị cáo theo quy định.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại bất cứ khoản tiền nào. Về phía đại diện các gia đình bị hại, họ đã đề xuất lên Tòa các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, kèm theo các chứng từ, các bảng kê như: chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già…

Đối tượng Cao Văn Hùng

Bức tức vì đến quán uống lon bia bị đánh

Trước khi bị đưa ra xét xử trong vụ án này, hồi tháng 10/1998, Hùng bị Tòa án phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tháng 11/2005, Hùng tiếp tục bị TAND huyện Từ Liêm (cũ) xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Cáo buộc lần này cho rằng, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại đây, bị cáo gọi 1 lon bia và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng, nhưng bị cáo nói không có tiền.

Thấy vậy, một người khách (hiện không xác định được nhân thân) bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?”. Vừa nói dứt lời, người này tát vài cái vào mặt Hùng và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.

Đến khoảng 21h17 ngày 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục đến quán cà phê, đồ uống tại địa chỉ trên ngồi uống bia một mình. Khi đó, ngoài mấy nhân viên của quán, còn có 2 nhóm khách khác.

Vào quán, ông ta gọi 1 chai bia, 1 bao thuốc lá. Sau khi uống được vài ngụm bia, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước, nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Một người đàn ông tên C. đi đến nói với Hùng: “Chú đi về đi, chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự ở đây”. Trong khi đó, anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) đi đến và gọi Hùng ra ngoài cửa để nói chuyện. Ông C. và một người khác tên D. đi theo. Tại đây, anh Ngọc đánh Hùng thì được can ngăn nên dừng tay. Sau đó, anh Ngọc, ông C. và anh D. đi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Do bực tức vì bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua xô nhựa, loại 15 lít rồi vẫy xe taxi đến cây xăng mua xăng. Bị cáo quay lại đường Phạm Văn Đồng, đổ xô xăng trước cửa quán ở nhà số 258 đường Phạm Văn Đồng rồi châm lửa đốt, gây cháy lớn trong quán và lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax.

Hậu quả, 11 người tử vong và 4 người bị thương; đồng thời gây hư hỏng 1 ô tô, 8 xe mô tô và nhiều đồ vật, tài sản. Cơ quan điều tra xác định, có 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện là tài sản của Công ty Cổ phần công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là hơn 2,6 tỷ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau (19/12/2024), Cao Văn Hùng đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.