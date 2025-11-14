Bị bạn nhậu tấn công bằng dao vì trêu ghẹo chủ quán

Ngày 14-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam bị can Trần Văn Hùng (44 tuổi, ngụ tổ dân phố Hương Trà Đông, phường Hương Trà) để điều tra về hành vi giết người.

Cho rằng bạn nhậu trêu ghẹo chủ quán, người đàn ông dùng dao tấn công bạn nhậu. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, ngày 24-6, Hùng cùng ông NVL (42 tuổi) và ông NHS (55 tuổi) ngồi nhậu từ chiều đến tối tại hai địa điểm khác nhau. Cả nhóm đã uống bia trước khi phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 21 giờ cùng ngày (24-6), trong lúc nhậu tại quán Thủy trên quốc lộ 40B, Hùng bực tức vì cho rằng ông L trêu ghẹo chủ quán.

Trong phút nóng giận, Hùng mở cốp xe lấy hai con dao đôi, quay lại bàn nhậu. Tại đây, Hùng bất ngờ kề dao vào cổ rồi đâm vào ngực phải ông L khiến nạn nhân bị thương tích 13%.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.