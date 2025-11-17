Xét xử người đàn ông đốt quán cà phê làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Hôm nay (17-11), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) về tội giết người và tội hủy hoại tài sản.

Bị cáo Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18-12-2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phi Hùng

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11-2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, 1 người khác (hiện không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Khoảng 1 tháng sau, tối 18-12-2024, Cao Văn Hùng tiếp tục một mình đến quán cà phê, đồ uống nói trên. Tại đây, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đã đi mua xăng về quán cà phê và châm lửa đốt. Lúc này, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng trước cửa quán, lấy bật lửa trong túi quần và châm lửa vào xăng trên nền đường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax.

Ngọn lửa khiến Hùng bị bỏng mặt, cháy giày và quần. Bị cáo đi bộ về đường Hoàng Quốc Việt, vào nhà một người họ hàng và nói: “Tao vừa đốt quán karaoke, tao xin cái quần để đi đầu thú”. Sau khi mượn được quần, Hùng đi bộ đến trụ sở Bộ Công an để đầu thú.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương; đồng thời hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy và nhiều tài sản khác. CQĐT xác định 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn, với tổng thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.

Trước đó, tháng 10-1998, Hùng bị Tòa án phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xử 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tháng 11-2005, bị cáo tiếp tục bị TAND huyện Từ Liêm (cũ) xử 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Hùng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất ở cả hai tội danh: 20 năm tù đối với tội hủy hoại tài sản, chung thân hoặc tử hình đối với tội giết người.

Do đó, bị cáo Hùng thuộc trường hợp bắt buộc phải có người bào chữa, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Hùng. Do vậy, ngay từ giai đoạn điều tra đến khi chuẩn bị đưa ra xét xử, các cơ quan tố tụng Hà Nội đã chỉ định 2 luật sư để bào chữa và thực hiện các công việc khác cho bị cáo theo quy định.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bị cáo Hùng chưa bồi thường cho gia đình các bị hại.

Đại diện các gia đình bị hại cũng đã đề xuất lên Tòa các mức yêu cầu bồi thường thiệt hại, trong đó có các chứng từ, các bảng kê tiền bồi thường: chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dạy con cái, chăm sóc bố mẹ già…

Tòa án đã triệu tập những người này đến Tòa để trình bày rõ hơn các mức bồi thường mà họ đưa ra trước khi ra phán quyết.