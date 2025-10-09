Gây án giết người vì ghen tuông với người yêu cũ

Ngày 9-10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Xuân Duy (SN 2002, ở Quảng Ninh) 10 năm tù về tội giết người.

Cùng vụ án, bị cáo Trịnh Thế Anh (SN 2004, ở Thanh Hóa), Lê Khánh Sơn (SN 2004, ở Thanh Hóa) bị tuyên phạt lần lượt 12 tháng tù và 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Đỗ Xuân Duy tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Theo cáo buộc, khoảng đầu năm 2021, Đỗ Xuân Duy có quan hệ tình cảm với chị Đỗ Thị H (SN 2004). Đến đầu tháng 2-2022, chị H có quan hệ tình cảm với bị cáo Trịnh Thế Anh (người cùng thuê trọ) nên đã chia tay Duy.

Khoảng 22h30 ngày 22-10-2022, Duy mượn xe máy đến nơi chị H thuê trọ. Khi Duy đến phòng trọ thì thấy khóa cửa nên gọi điện cho chị H. Lúc đó chị H nói đang đi ăn tối với Thế Anh và bạn là bị cáo Lê Khánh Sơn.

Duy đi ra chỗ chị H đang ăn tối để gặp “tình cũ” nói chuyện nhưng bị chị H từ chối nên bỏ về. Sau khoảng 1h, Thế Anh lấy điện thoại của chị H nhắn tin cho Duy, giả vờ là chị H hẹn gặp Duy để nói chuyện, giải quyết dứt điểm chuyện tình cảm.

Khoảng 00h30 ngày 23-10-2022, Duy gọi điện hẹn chị H ra đầu ngõ để nói chuyện. Lúc này, chị H, Thế Anh và Sơn đang đi cùng nhau.

Do cũng có tình cảm với chị H nên Thế Anh bực tức và nhặt viên gạch trên đường ném vào bánh sau xe máy của Duy. Thấy vậy, Duy đi về phía Thế Anh hỏi: “Mày thích gì?”. Thế Anh đáp: “Mày dứt điểm với H đi”.

Lời qua tiếng lại, hai người cãi chửi và lao vào đấm, đá nhau. Bị cáo Sơn bênh Thế Anh nên cũng lao vào đạp Duy. Bị Sơn đạp, Duy ngồi xuống ôm đầu và nhặt viên gạch trên đường, cầm lên đập 1 phát trúng đỉnh đầu Sơn làm người này bị thương và bỏ chạy về phía phòng trọ.

Lúc đó, Thế Anh tóm cổ áo Duy, đè đầu “tình địch” xuống đấm vào đầu Duy 4-5 phát. Còn Duy nhặt được 1 mảnh tôn có đầu nhọn đâm vào Thế Anh.

Gây án xong, Duy phóng xe máy về nhà trọ của mình, vứt hung khí dọc đường. Trong khi đó Thế Anh đi bộ đến cửa phòng trọ của mình thì phát hiện bụng bị đâm chảy máu nhiều và ngất ngay tại chỗ.

Sau đó, Thế Anh được đưa đi cấp cứu và điều trị, đến ngày 9-11-2022 thì được xuất viện. Còn Sơn tự đi đến phòng khám để khâu vết thương.

Ngày 24-12-2024, Duy bị bắt để điều tra về tội giết người.

Trong khi đó, Trịnh Thế Anh và Lê Khánh Sơn bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. CQĐT xác định bị cáo Thế Anh bị tổn hại 53% sức khỏe.