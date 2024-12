Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình sức khoẻ 4 nạn nhân vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội

Tối 20-12, theo tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 4 nạn nhân trong vụ phóng hoả quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được chuyển đến vào chiều 19-12 đều trong tình trạng nặng, suy hô hấp và được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm Chống độc.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, các nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai có những biểu hiện tổn thương đường hô hấp từ trên xuống dưới, hầu họng, thanh quản, phổi, ngộ độc do hít phải bụi than, khí độc các loại, nhiệt nóng sinh ra từ đám cháy.

Nạn nhân nữ nặng đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực.

Bên cạnh đó, còn nhiều tổn thương các cơ quan khác như tiêu cơ vân, cơ tim do các khí độc như khí CO và khả năng nhiều cả các khí độc khác. Các nạn nhân cần được theo dõi sát sao và điều trị với nhiều biện pháp kết hợp, trên tinh thần ưu tiên, tập trung cứu chữa, phục hồi chức năng. Các liệu pháp thở oxy, giải pháp loại bỏ đờm than khỏi cơ thể, bơm hút rửa thông thoáng đường thở, giảm các tổn thương cấp tính và dự phòng, tránh tối đa di chứng các cơ quan, đặc biệt đối với não.

Hiện tình trạng các nạn nhân đã khả quan, ổn định hơn tuy nhiên cũng chưa thể nói trước được các biến chứng tiếp theo của phổi, di chứng về nhận thức, tinh thần sau này. Việc điều trị của các nạn nhân cháy thường kéo dài từ vài tuần đến hàng tháng.

“Nhìn thấy các bệnh nhân trong các vụ cháy với các tình trạng như thế này, vô cùng khủng khiếp với các nạn nhân, từ lúc chứng kiến những gì xảy ra khi bị cháy đến những gì phải chịu đựng, thì chắc chắn chúng ta phải thấy tầm quan trọng vô cùng của công tác phòng cháy chứ không phải là đi chữa cháy như thế này”, bác sỹ Nguyên chia sẻ.

Phổi của các nạn nhân vụ phóng hoả bị tổn thương do khí và muội than.

PGS. TS. Nguyễn Văn Chi, Trung tâm Cấp cứu A9, trưởng đoàn chuyên gia chịu trách nhiệm điều trị cho các nạn nhân nhấn mạnh: “Các nạn nhân vụ phóng hỏa quán cà phê đều hít phải khí độc và lượng khói lớn, gây nhiều tổn thương nghiêm trọng các cơ quan trong cơ thể. Tình trạng các nạn nhân được đánh giá tương tự như vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân hồi tháng 9/2023. Đến sáng 20/12, hai bệnh nhân nặng nhất đã có những cải thiện tích cực, dự kiến tiến tới có thể cai thở máy”.

“Bệnh viện Bạch Mai dốc toàn lực, tập trung cứu chữa cho các nạn nhân của vụ phóng hỏa quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội)”, đó là chỉ đạo của PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện cũng như tinh thần của toàn thể các chuyên gia đầu ngành, y bác sĩ bệnh viện.

Trước đó, ngày 19/12 sau khi cùng Bộ trưởng Bộ Y tế tham gia đánh giá, hội chẩn các nạn nhân vụ phóng hoả tại Bệnh viện E, đoàn chuyên gia, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã đề nghị được tiếp nhận lại 4 nạn nhân để thuận tiện điều trị do từng có kinh nghiệm xử trí, cứu chữa trong vụ cháy chung cư mini Thanh Xuân hồi tháng 9/2023.

Theo đó, chiều cùng ngày, các nạn nhân đã ngay lập tức được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả bốn bệnh nhân đều trong tình trạng nặng, suy hô hấp, được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực và Trung tâm Chống độc.

Các nạn nhân khi viện tiếp nhận được đánh giá ở tình trạng tổn thương ngộ độc hỗn hợp các khí độc, bít tắc đường thở do muội than từ đám cháy, bỏng nặng niêm mạc toàn bộ đường hô hấp, tổn thương phổi lan tỏa hai bên, tổn thương cơ tim, tiêu cơ vân, thậm chí có biểu hiện rối loạn ý thức. Các nạn nhân tiên lượng nặng, nhiều nguy cơ diễn biến khó lường và có thể tử vong cao.