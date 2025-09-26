Đâm chết người nợ tiền, thanh niên lãnh án 17 năm 6 tháng tù

Chiều 25/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Đại Vỷ (SN 1996, ngụ phường Long An, Tây Ninh) và tuyên mức án 17 năm tù về tội “giết người”, 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành mức án 17 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, bị cáo có nghĩa vụ bồi thường cho bị hại số tiền 455 triệu đồng, cấp dưỡng cho 2 con bị hại 2,5 triệu đồng/tháng đến khi đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2021, Nguyễn Hoàng Trọng có nợ của bà Lê Lai Thị Mộng Tuyền (mẹ của Vỷ) số tiền 210 triệu đồng, thời gian dài vẫn chưa trả xong. Tối ngày 4/6/2024, Trọng cùng anh ruột là Nguyễn Hoàng Sang và một số người bạn bước vào điểm karaoke tại phường Long An ca hát. Vỷ lúc này đang chạy xe ngang nhìn thấy nên bực tức, sau đó về nhà lấy 1 con dao, 1 cây dũ 3 khúc và nhờ Nhâm Duy Đắc chở quay lại khu vực karaoke tìm “con nợ”. Tại đây, Vỷ và Đắc lao vào đánh Trọng nhưng được can ngăn. Do thiếu kiềm chế, Vỷ chạy ra xe máy lấy dao và cây dũ 3 khúc đi thẳng vào trong quán karaoke lao vào đâm trúng vùng ngực Trọng khiến nạn nhân trọng thương.

Nhìn thấy em trai bị đâm, Sang lao ra cùng Trọng lấy ghế, thanh sắt đánh trả đối tượng. Lúc này, Vỷ tiếp tục cầm dao đâm trúng vùng hông anh Sang, đâm vào vùng nách Trọng rồi chạy về nhà. Biết gây ra án nghiêm trọng, Vỷ bắt xe xuống tỉnh Đồng Tháp lẩn trốn. Sang ngày hôm sau thì trở về đến công an tỉnh đầu thú. Nạn nhân Trọng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu nhưng tử vong sau đó, anh Sang bị thương tích 2%.