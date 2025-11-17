Bị cáo đốt quán cà phê làm 11 người chết ở Hà Nội im lặng khi thẩm phán hỏi

Ngày 17-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973) về tội giết người và tội hủy hoại tài sản.

Bị cáo Hùng là người đã đổ xăng, đốt quán cà phê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18-12-2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Trong phần thủ tục phiên tòa, thẩm phán chủ tọa đã hỏi bị cáo Hùng: “Sức khỏe bị cáo thế nào”. Bị cáo im lặng, không trả lời.

Cán bộ dẫn giải cho biết theo báo cáo của bệnh viện thì sức khỏe của bị cáo ổn định. Tuy nhiên, khi luật sư hỏi, bị cáo cũng không trả lời.

Chủ tọa đã kiểm tra sự có mặt của các bị hại. Có 6 bị hại vắng mặt, người đại diện cho 4 bị hại đã chết cũng vắng mặt.

Đại diện VKS cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án đã triệu tập đúng quy định nhưng một số bị hại và người đại diện cho bị hại vẫn vắng mặt không có lý do. Để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại, VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Luật sư của bị cáo Hùng cũng đề nghị hoãn phiên tòa vì có nhiều bị hại vắng mặt và hỏi bị cáo cũng không trả lời.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại. Phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 5-12.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 11-2024, Cao Văn Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại đường Phạm Văn Đồng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, 1 người khác (hiện không xác định được nhân thân) đi đến bảo Hùng: “Vì sao mày uống bia không chịu trả tiền?” rồi tát vào mặt Hùng vài cái và nói: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải đàng hoàng, trả tiền cho người ta”. Sau đó, Hùng rời khỏi quán.

Khoảng 1 tháng sau, tối 18-12-2024, Cao Văn Hùng tiếp tục một mình đến quán cà phê, đồ uống nói trên. Tại đây, Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai. Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đã đi mua xăng về quán cà phê và châm lửa đốt. Lúc này, trong quán có 2 nhân viên và 14 khách.

Hùng đổ xăng trước cửa quán, lấy bật lửa trong túi quần và châm lửa vào xăng trên nền đường. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan sang nhà xưởng bên cạnh của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax.

Vụ cháy khiến 11 người tử vong, 4 người khác bị thương; đồng thời hư hỏng 1 ô tô, 8 xe máy và nhiều tài sản khác. CQĐT xác định 7.184 máy móc, thiết bị, linh kiện của Công ty Cổ phần Công nghệ Vinmax bị hư hỏng hoàn toàn, với tổng thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Sau khi gây án, ngày hôm sau, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi giết người, hủy hoại tài sản của mình.