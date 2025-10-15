Gây án sau khi nhìn thấy bạn gái ôm người đàn ông khác

Ngày 15-10, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoàng (ngụ Thanh Hóa) 9 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ, bị cáo Hoàng làm công nhân tại một khu đô thị ở phường Phú Thượng, Hà Nội. Đầu tháng 12-2024, Hoàng có quan hệ tình cảm với chị Quàng Thị X (ở Điện Biên) cùng làm công nhân tại đây.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tối ngày 6-12-2024, Hoàng uống rượu với các công nhân cùng phòng trọ. Đến khoảng 21h30, Hoàng đi đến khu trọ của chị X thì bắt gặp anh Hồ Hữu B (ở Nghệ An) là công nhân làm cùng công trường đang ở đó rủ chị X đi ăn.

Sau khi cả 3 nói chuyện với nhau thì chị X không đi cùng Hoàng mà đi cùng anh B. Do đó, Hoàng quay về phòng trọ của mình và tiếp tục ngồi uống rượu.

Khoảng 22h cùng ngày, Hoàng nhìn thấy một con dao loại gọt hoa quả ở gần vị trí đang ngồi. Bị cáo lấy con dao cho vào túi quần rồi đứng dậy đi tìm chị X để nói chuyện.

Khi đến gần phòng trọ của chị X, Hoàng nhìn thấy chị X và anh B đứng ôm nhau trước cửa nhà.

Bị cáo tức tối xông đến, túm áo chị X kéo ra sau rồi. Lúc này, bị cáo đứng đối diện với anh B, đang ngồi trên xe máy. Bị cáo rút dao nhọn trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực trái của anh B.

Chị X can ngăn, đẩy Hoàng ra còn anh B ôm vết thương, vứt xe máy, bỏ chạy. Trong khi đó, Hoàng được chị X đưa về phòng trọ, tay vẫn cầm con dao.

Khi về đến phòng trọ của chị X, Hoàng lấy chiếc áo của chị X để lau máu trên tay và trên con dao. Sau đó, bị cáo về phòng trọ của mình, con dao và cái áo xuống giường và bảo bạn cùng phòng: “Bạn vứt con dao và cái áo cho tôi”, “tôi vừa đi đánh nhau về”. Sau đó Hoàng ngủ.

Do thấy Hoàng say rượu nên người bạn cùng phòng đã cho con dao và chiếc áo vào túi ni lông đem vứt ở bãi rác gần nhà.

Về phần anh B, chị X cùng mọi người đưa anh B đi cấp cứu rồi đến cơ quan công an trình báo sự việc. Sau đó, Hoàng bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Cơ quan chức năng xác định nồng độ cồn của Trần Văn Hoàng là 0,116mg/l.

Nạn nhân Hồ Hữu B được cấp cứu kịp thời, không tử vong, bị tổn hại sức khỏe 15%. Em trai bị cáo Hoàng đã bồi thường 25 triệu đồng, anh B không còn yêu cầu về bồi thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đối với người đã vứt con dao và chiếc áo dính máu, CQĐT cho rằng anh này có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên, người này không biết Hoàng đánh ai và khi đó là 22h đêm. Xét hành vi của người này có mức độ, CQĐT không đề cập xử lý.