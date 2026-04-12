Cháy nhà trọ ở TP HCM, đôi nam nữ tử vong

Khoảng 3h, đám cháy phát ra từ bên trong nhà dạng ống cao 4 tầng nằm trong hẻm đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp. Các tầng trên ngôi nhà được chia thành phòng trọ cho thuê, tầng trệt để xe máy.

Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường cháy, sáng 12/4. Ảnh: Đình Văn

Hàng xóm phát hiện sự việc hô hoán nhau dập lửa song bất thành. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm nhiều phòng trọ khiến nhiều người mắc kẹt kêu cứu.

Bà Mai, sống cạnh nhà cháy cho biết, lúc gần 3h bà nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra thấy khói tỏa ra mù mịt từ cửa sổ các tầng ngôi nhà cháy.

Ngôi nhà có thang màu xanh là căn xảy ra cháy. Ảnh: Đình Văn

PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát sau đó phải bắc thang để lên cứu người mắc kẹt.

Hiện trường cháy bị phong tỏa, sáng 12/4. Ảnh: Đình Văn

Trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ (26-24) tuổi, quê ở Cà Mau và Bến Tre, tử vong trong một phòng trọ. Nạn nhân nam là đầu bếp tại nhà hàng. Năm người bị bỏng, ngạt khí được đưa tới bệnh viện.