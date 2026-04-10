Hà Nội: Người phụ nữ bị tấn công trên đường Xuân Thủy, gục tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30, người dân khu vực phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ xảy ra xô xát với một người phụ nữ khác.

Nạn nhân bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào vùng đầu, gây chảy nhiều máu và gục ngay bên đường. Sự việc nhanh chóng gây hoang mang cho những người xung quanh.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo Công an phường Cầu Giấy. Đến khoảng 20h45, lực lượng chức năng có mặt, khống chế và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.