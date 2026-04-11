Cháy căn hộ tầng 10 chung cư cao cấp ở TP.HCM, nhiều người tháo chạy bằng thang bộ

Hiện trường vụ cháy ở căn hộ chung cư cao cấp TP.HCM. Ảnh: CH

Đến hơn 15h ngày 11/4, lực lượng chức năng TP.HCM xác nhận đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, khu vực xung quanh tòa nhà vẫn đang được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân hỏa hoạn có thể do chập điện tại khu vực dàn nóng máy lạnh đặt ngoài logia. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng làm hư hại một số thiết bị điện tử và ám khói phần ngoài căn hộ.

Trước đó, hơn 13h cùng ngày khói đen kèm lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực logia của một căn hộ ở tầng 10, tòa L6, thuộc khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh trước đây. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ căn hộ không có nhà.

Hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà kích hoạt liên hồi. Nghe tiếng báo động, hàng trăm cư dân ở các tầng lân cận dắt theo trẻ nhỏ, mang theo thú cưng đổ dồn về lối thang máy và thang bộ để sơ tán xuống khu vực sảnh và khuôn viên phía dưới.

Nhân chứng ở hiện trường cho biết khi nghe thông báo khẩn từ ban quản lý, nhiều người vội vã đưa con nhỏ chạy xuống bằng cầu thang bộ.

Nhiều người cùng lúc dồn ra lối thoát hiểm khiến không gian rất ngột ngạt và khó thở. Ai nấy đều hoảng loạn vì khói đen bốc lên khá cao.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM khi tiếp nhận tin báo đã điều động 3 xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã triển khai xe thang cao gần 15 m để tiếp cận trực tiếp vị trí cháy từ phía ngoài tòa nhà, đồng thời phối hợp với lực lượng tại chỗ phun nước dập lửa.

Đến khoảng 13h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang các căn hộ lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.