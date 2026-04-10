Điều tra vụ nữ tài xế xe ôm công nghệ bị hành hung ở Cầu Giấy, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h40 phút ngày 9/4, trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ xô xát khiến một nữ tài xế xe ôm công nghệ bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc thu hút nhiều người hiếu kỳ, gây ùn tắc giao thông cục bộ tại hiện trường.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Phú Dũng)

Theo các nhân chứng tại hiện trường cho biết, nạn nhân bị đánh bằng mũ bảo hiểm vào vùng đầu, chảy nhiều máu và gục tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến hoang mang.

Nhận tin báo, khoảng 20h45 phút, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn, hiện Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.