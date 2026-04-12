Truyền thông Iran nói các yêu cầu của Mỹ đã “ngăn cản việc đạt được thỏa thuận”

“Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Iran và Mỹ đã kết thúc cách đây ít phút và do những gì được mô tả là các yêu sách quá mức và tham vọng từ phía Mỹ, hai bên cho đến nay vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận", phóng viên của Tasnim đưa tin từ Islamabad, Pakistan hôm 12/4.

Ảnh minh họa: AP

Tasnim cũng dẫn một nguồn tin am hiểu cho biết, chừng nào Mỹ chưa chấp nhận một thỏa thuận “hợp lý”, tình hình tại eo biển Hormuz sẽ không thay đổi

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng các nhà đàm phán Iran đã từ chối chấp nhận các điều khoản do Washington đề xuất - những điều mà ông khẳng định là “khá linh hoạt”, đồng thời nhấn mạnh Tehran chưa đưa ra cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi đã thể hiện sự thiện chí và linh hoạt đáng kể. Tổng thống đã chỉ đạo rằng: "Các bạn cần đến đây với thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận". Chúng tôi đã làm điều đó, nhưng đáng tiếc là không đạt được tiến triển nào", ông Vance nói. Phó Tổng thống Mỹ cho rằng điểm bế tắc chính trong đàm phán nằm ở việc Iran không chấp nhận từ bỏ chương trình hạt nhân.