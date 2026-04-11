Diễn biến mới nhất vụ nhiều thi thể bị cháy trong căn nhà cấp 4: Người dân nghe tiếng nổ

Sáng 11/4, lãnh đạo xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai xác nhận, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nhiều thi thể được phát hiện cháy xém trong căn nhà cấp 4 xảy ra tại thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà xảy ra vụ việc là của bà T. T. Đ (67 tuổi, ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Nhà bà Đ có 4 người sinh sống gồm bà Đ, chị T. T. C (37 tuổi) và 2 cháu ngoại của bà Đức (đang học lớp 9).

Chiều ngày 10/4, người thân gọi điện cho bà Đ không được nên đến nhà tìm. Khi vào nhà, người này phát hiện nhiều thi thể bị cháy xém lẫn trong tro than.

Công an và cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường ngôi nhà ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai điều tra nguyên nhân vụ việc tối 10/4.

“Khi tiếp cận bên trong căn phòng tôi phát hiện mọi thứ cháy rụi, mái tôn bị bay. Các thi thể bị thiêu cháy", nhân chứng nói.

Một số người dân địa phương cho biết, ngày 10/4, họ nghe có tiếng nổ lớn phát ra từ hướng nhà bà Đ. Tuy nhiên, do khu vực này nhà ở thưa thớt, ít người lui tới nên người dân không để ý.

Ông T. D. M (em họ của bà Đ) cho biết, gia đình bà Đ vốn có hoàn cảnh khó khăn. Bà sống cùng con gái và 2 đứa cháu ngoại sinh đôi trong một căn nhà nhỏ.

Căn nhà này do người em trai bà Đ nhường lại để mẹ con, bà cháu có chỗ nương tựa. Chị C là công nhân nhà máy hạt điều.

Chị từng bước qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Khi hai con còn đỏ hỏn, gia đình tan vỡ, chị một mình gồng gánh mưu sinh, nuôi con khôn lớn và chăm sóc mẹ già.

Người dân địa phương cho hay, gia đình bà Đ thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bản thân bà Đ là người hiền lành, sống tình cảm nên rất được bà con lối xóm thương mến. Vụ việc đã cướp đi sinh mạng của cả gia đình nạn nhân khiến ai cũng xót xa.

Ngôi nhà cấp 4, nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 10/4, người dân nghe tiếng nổ lớn kèm dấu hiệu khói bốc lên trong căn nhà của bà T.T.Đ. (thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến). Sau đó, nhiều thi thể bị cháy, lẫn trong đống tro than đã được phát hiện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp lực lượng xã Cát Tiến có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ cháy nhà tại xã Cát Tiến đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.