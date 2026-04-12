Mỹ đưa ra 'đề nghị cuối cùng' cho Iran khi ông Vance rời Pakistan mà không đạt được thỏa thuận nào

Phó Tổng thống Mỹ Vance. Ảnh chụp màn hình từ Foxnews

Phái đoàn Mỹ đã rời Pakistan mà không đạt được thỏa thuận nào sau 21 giờ đàm phán căng thẳng với Iran, Phó Tổng thống JD Vance cho biết Washington đã đưa ra "đề nghị cuối cùng và tốt nhất" trước khi rời Islamabad.

“Tin xấu là chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận,” ông Vance phát biểu trong cuộc họp báo. “Chúng tôi đã đàm phán thiện chí… Và chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất đơn giản, một phương thức hiểu biết, đó là lời đề nghị cuối cùng và tốt nhất của chúng tôi. Chúng ta sẽ xem liệu phía Iran có chấp nhận hay không.”

Ông Vance cho biết Washington đã vạch ra những lằn ranh đỏ của mình “rõ ràng nhất có thể”, nhưng Iran đã “chọn không chấp nhận các điều khoản của chúng tôi”. Khi được hỏi về những yêu cầu mà Tehran đã từ chối, ông từ chối đàm phán công khai, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh lập trường cốt lõi của Mỹ về cam kết lâu dài không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, Tehran cho rằng các cuộc đàm phán thất bại do những yêu cầu quá đáng của Mỹ. Hãng thông tấn Press TV cho biết không đạt được thỏa thuận nào sau khi Mỹ gây sức ép quá mức về các vấn đề bao gồm eo biển Hormuz, quyền hạt nhân của Iran và các tranh chấp cốt lõi khác. Trước đó, các quan chức Iran đã cáo buộc Washington đưa ra “những yêu cầu quá đáng và bất hợp pháp” khi các cuộc đàm phán kéo dài sang ngày thứ hai.

Bất chấp bế tắc, dường như không bên nào tuyên bố tiến trình và thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đã chấm dứt. Các báo cáo trước đó cho thấy các cuộc tiếp xúc kỹ thuật cấp thấp hơn và các nỗ lực ngoại giao tiếp theo có thể sẽ tiếp tục sau vòng đàm phán kéo dài thất bại, ngay cả khi các điểm mấu chốt chính vẫn chưa được giải quyết.