Kiến nghị Thủ tướng xử lý 2 dự án ngàn tỉ "đắp chiếu" cả thập kỷ

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh mới đây đã ký văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của các dự án tồn đọng trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương.

Thủy điện Hồi Xuân - một công trình ngàn tỉ "đắp chiếu" cả thập kỷ ở Thanh Hóa

Theo báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, qua rà soát, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phân loại 17 dự án thành 6 nhóm vướng mắc chính, tương ứng với từng lĩnh vực cần xin ý kiến chỉ đạo từ các bộ, ngành Trung ương.

Trong số này, có 2 dự án có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỉ đồng chậm tiến độ, "đắp chiếu" hơn thập kỷ gây lãng phí nguồn lực đầu tư, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đó là dự án Nhà máy Xi-măng Thanh Sơn và dự án Thủy điện Hồi Xuân.

Trong báo cáo cho thấy, dự án Nhà máy Xi-măng Thanh Sơn có tổng mức đầu tư hơn 1.474 tỉ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 36 ha tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc cũ; nay là xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Công trình do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Hà Nội) làm chủ đầu tư, khởi công tháng 12-2007, dự kiến đưa vào hoạt động trong quý I/2010.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, sau khi được chấp thuận đầu tư, chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng nhà máy; xây dựng cổng, tường rào bao quanh; xây dựng nhà điều hành; hoàn thành khoan đổ bê-tông cọc khoan nhồi đại trà; xây dựng đường điện 35 kV phục vụ thi công (các hạng mục chính phục vụ hoạt động sản xuất xi -măng của dự án chưa được đầu tư xây dựng); giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 400 tỉ đồng.

Do khó khăn trong việc huy động vốn, nên dự án đã dừng thi công từ cuối năm 2010. Sau 16 năm "đắp chiếu" các hạng mục xây dựng dang dở đã xuống cấp nghiêm trọng, cả công trình thành bãi đất hoang hóa, cỏ cây mọc um tùm.

Bên trong khu đất xây dựng Nhà máy Xi-măng Thanh Sơn vẫn là bãi đất trống sau 19 năm khởi công

Dự án sau đó nằm trong danh sách giãn tiến độ đầu tư sang giai đoạn sau năm 2015 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, không xác định thời hạn cụ thể để triển khai lại dự án.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng và các bộ, ngành có liên quan xem xét, tham mưu giải quyết việc hoãn triển khai dự án (tại Văn bản số 1592/TTg-KTN ngày 28-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ) và hướng dẫn, chỉ đạo UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dự án để tránh lãng phí tài nguyên.

Đối với dự án Thủy điện Hồi Xuân trên thượng nguồn sông Mã (thuộc xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa). Công trình khởi công từ tháng 3-2010, dự kiến giữa năm 2014 sẽ chặn dòng, hòa lưới điện quốc gia. Thủy điện Hồi Xuân được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa; góp phần cung ứng nguồn điện cho miền Trung và cả nước.

Dự án do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Hồi Xuân VNECO (thuộc Tổng Công ty CP Xây dựng điện Việt Nam) thực hiện, có tổng mức đầu tư 3.320 tỉ đồng trên diện tích 600 ha; nhà máy có công suất 102 MW, sản lượng điện hằng năm 432 triệu KWh.

Khu nhà ở cho công nhân đã xuống cấp, hư hỏng sau hơn 1 thập kỷ để không

Thế nhưng, đến nay sau 16 năm, dự án Thủy điện Hồi Xuân vẫn chưa hẹn ngày về đích.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án đang thực hiện dở dang thì tạm dừng thi công từ cuối năm 2017, do chủ đầu tư không bố trí được nguồn vốn để thực hiện dự án.

Ngày 10-12-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã tổ chức cuộc họp nghe phương án xử lý dự án nêu trên. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã kết luận, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công việc để tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp từ dự án, thu hồi nợ cho Chính phủ.

Vì vậy, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sớm tổ chức bán đấu giá tài sản thế chấp từ dự án Thủy điện Hồi Xuân để thu hồi vốn theo quy định.