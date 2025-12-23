Cháy chợ ở Hà Nội, nhiều hộ dân phải sơ tán trong đêm

Khoảng 4h10 ngày 23/12, hỏa hoạn bùng phát từ một ki-ốt bán hải sản trong chợ Xanh (phố Trịnh Đình Cửu, phường Phương Liệt, Hà Nội).

Ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhiều ki-ốt khác, trong chợ có nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo nên lửa lan rộng, bùng phát dữ dội.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lập tức có mặt, triển khai công tác dập lửa.

Sáng nay, toàn bộ khu vực xung quanh chợ Xanh đã được cắt điện để đảm bảo an toàn.

Nhiều nhà dân gần chợ Xanh phải di tản đồ đạc để tránh cháy lan.

Khói lửa bốc lên ở nhiều ki-ốt, lực lượng chức năng vất vả khống chế đám cháy.

Lúc 6h40, lãnh đạo UBND phường Phương Liệt cho biết đám cháy đã cơ bản được khống chế. Bước đầu, nhà chức trách nhận định không có thương vong về người. Khu chợ xảy ra hỏa hoạn chủ yếu là các ki-ốt tạm.

Nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi.