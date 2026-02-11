Xác minh hai người mặc đồ bảo vệ chặn đầu, đe dọa tài xế ô tô ở TPHCM

Ngày 11-2, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc đồ bảo vệ cầm hung khí chặn đầu ô tô, đe dọa tài xế.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường Đinh Thị Thi (Khu đô thị Vạn Phúc) phường Hiệp Bình, TPHCM.

Một người mặc đồng phục bảo vệ cầm hung khí.

Clip cho thấy hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi xe máy áp sát một ô tô đang lưu thông trên đường.

Một người sau đó đứng chắn đầu xe, người còn lại cầm theo hung khí, liên tục chửi bới, có lời lẽ đe dọa, thách thức tài xế.

Vụ việc được tài xế ô tô ghi lại đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Hiệp Bình đang xác minh, mời người liên quan đến làm việc để xử lý theo quy định.