Cháy dữ dội tại rừng tràm ở Tây Ninh, hơn 40 người tham gia dập lửa

Sáng 18/5, thông tin từ UBND xã Tân Hưng (Tây Ninh), đám cháy rừng tràm lâm trường Vĩnh Lợi lan sang cỏ khô thực bì làm thiệt hại 5ha, nhưng không thiệt hại về người. Ngọn lửa được khống chế trong đêm, hiện công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngọn lửa và khói bốc cao hàng chục mét ở Lâm trường Vĩnh Lợi, xã Tân Hưng (Tây Ninh). Ảnh: T.H

Khoảng 17 giờ, ngày 17/5, Công an xã Tân Hưng nhận tin báo từ Lâm trường Vĩnh Lợi thuộc Công ty TNHH Phát triển xanh Long An đang quản lý bùng phát đám cháy lớn và lan nhanh ra khu vực xung quanh.

Công an xã đã triển khai lực lượng, phương tiện tại chỗ phối hợp cùng với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Kiến Tường, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và lực lượng bảo vệ của lâm trường hơn 40 người nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Do gió thổi mạnh, cây cỏ và tràm dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh ra toàn bộ diện tích xung quanh tạo thành đám cháy lớn. Lửa và khói bốc cao hàng chục mét gây khó khăn cho lực lượng tiếp cận để phun nước cứu chữa.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, một số vị trí lửa vẫn còn cháy âm ỉ và nhiều khói đen chưa thể dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 5ha, trong đó có 1ha tràm 4 năm tuổi, 4ha cỏ thực bì, do xa dân cư nên không ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.