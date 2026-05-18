Cụ ông 90 tuổi đi lạc ở Gia Lai, được phát hiện tại Đà Nẵng

Ngày 17-5, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa hỗ trợ một cụ ông đi lạc hơn 200 km từ Gia Lai đến Đà Nẵng, được trở về nhà an toàn.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút tối 16-5, trong lúc làm nhiệm vụ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an phường Bàn Thạch - về trường hợp cụ ông H.T (SN 1936, trú tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai), có biểu hiện mất trí nhớ do tuổi cao và bị đi lạc nhiều giờ.

Lực lượng CSGT đón xe hỗ trợ đưa cụ ông đi lạc về nhà an toàn

Tổ công tác CSGT nhanh chóng tiếp nhận cụ ông, ổn định tinh thần, đồng thời xác minh thông tin, liên hệ với người thân. Sau đó, Tổ công tác đã vận động một xe khách tuyến cố định hỗ trợ đưa cụ ông trở về quê nhà an toàn ngay trong đêm.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 17-5, cụ ông đã được bàn giao cho gia đình trong niềm xúc động của người thân. Anh H.T.N, con trai cụ ông, cho biết cha mình rời khỏi nhà từ sáng 16-5, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức. Khi nhận được điện thoại từ lực lượng chức năng Đà Nẵng thông báo ông đang được hỗ trợ an toàn, cả gia đình vô cùng bất ngờ và xúc động.

Gia đình cụ ông đã gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ CSGT Đà Nẵng vì tinh thần trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ người dân.