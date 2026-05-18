Nhà Trắng nêu kết quả họp thượng đỉnh Trump - Tập

Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X sáng nay (18/5), Nhà Trắng cho biết trong những cuộc tiếp xúc giữa tuần trước, ông Trump và ông Tập đã nhất trí về việc Washington và Bắc Kinh “nên xây dựng mối quan hệ có tính xây dựng và ổn định chiến lược dựa trên cơ sở công bằng, có đi có lại”.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 15/5. Ảnh: CCTV

“Ông Trump sẽ tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Washington vào mùa thu tới. Mỹ và Trung Quốc sẽ hỗ trợ lẫn nhau với tư cách là nước chủ nhà của các sự kiện APEC và G20 lần lượt diễn ra vào cuối năm nay… Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân; kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và đồng thuận về việc không quốc gia hay tổ chức nào được thu phí đi lại. Tổng thống Trump và ông Tập cũng xác nhận mục tiêu chung về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên”, trích thông cáo của Nhà Trắng.

Nhà Trắng sau đó tuyên bố Bắc Kinh đã đưa ra một số cam kết như giải quyết mối lo ngại của Mỹ về chuỗi cung ứng thiếu hụt liên quan đến đất hiếm và những khoáng chất quan trọng khác như yttrium, scandium, neodymium và indium. Ngoài ra, Trung Quốc cũng phê duyệt hợp đồng mua 200 máy bay của tập đoàn hàng không Boeing được lắp ráp tại Mỹ.

“Trung Quốc sẽ mua lượng hàng nông sản có giá trị ít nhất 17 tỷ USD/năm trong các năm 2026, 2027 và 2028, bên cạnh những cam kết mua đậu nành được đưa ra vào tháng 10 năm ngoái”, Nhà Trắng cho biết thêm.

Nhà Trắng cũng tiết lộ ông Trump và ông Tập đã “thiết lập các thể chế mới nhằm mục đích tối ưu hóa quan hệ kinh tế song phương như Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung và Hội đồng đầu tư Mỹ - Trung” như một phần của thỏa thuận lịch sử giữa hai nước.