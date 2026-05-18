Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Định hướng xây sân bay thứ 2 tại những xã nào?

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình “đa cực, đa trung tâm”, mở rộng không gian đô thị về các hướng nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử. Trong cấu trúc phát triển mới, khu vực phía Nam được xác định là một cực tăng trưởng chiến lược mới của Thủ đô.

Đáng chú ý, quy hoạch đã xác lập rõ định hướng xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô tại cực phía Nam tại khu vực xã Ứng Hòa, chuyên Mỹ với quy mô khoảng 1.500 ha, công suất dự kiến khoảng 30-50 triệu khách/năm đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

Nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài,

Theo nội dung quy hoạch, khu vực này sẽ trở thành “Cực động lực Công nghiệp và Logistics”, phát triển đô thị logistics, công nghiệp công nghệ cao, y tế, dịch vụ liên vùng và đầu mối giao thông đa phương thức, kết nối với sân bay mới, đường sắt tốc độ cao và cảng sông.

Sân bay quốc tế thứ 2 tạo động lực hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối hàng không - đường bộ - đường sắt. Cùng với hệ thống kho vận, logistics lạnh, trung tâm thương mại nông nghiệp và các khu công nghiệp công nghệ cao, hành lang phía Nam trở thành hạt nhân logistics của toàn vùng.

Bộ Chính trị thống nhất việc nghiên cứu thành lập sân bay thứ hai ở Hà Nội Hồi tháng 5/2024, Bộ Chính trị cũng đã có kết luận về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. “Thống nhất về sự cần thiết bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hoà Lạc; đồng thời, nghiên cứu thành lập sân bay thứ hai. Tuy nhiên, cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về sự phù hợp, các tác động đến kinh tế - xã hội của Thủ đô và các địa phương lân cận để xác định địa điểm đặt sân bay thứ hai, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô và khu vực đồng bằng sông Hồng”, kết luận nêu rõ.

Bên cạnh đó, khu vực Vân Đình – Đại Nghĩa cũng được định hướng phát triển thành đô thị cảnh quan sinh thái, văn hóa, tín ngưỡng gắn với sân bay thứ 2 phía Nam Hà Nội. Khu vực này sẽ hình thành Đô thị phía Nam với định hướng phát triển theo mô hình Đô thị Dịch vụ - Du lịch sinh thái. Kết nối với chuỗi du lịch Tam Chúc - Tràng An (Ninh Bình). Đồng thời là trung tâm hậu cần, trạm trung chuyển du lịch quốc tế giữa Sân bay thứ 2 với Chuỗi di sản tâm linh trọng điểm quốc gia (Hương Sơn - Tam Chúc - Bái Đính – Tràng An).

Quy hoạch cho thấy sân bay mới không chỉ là hạ tầng giao thông đơn thuần mà còn là hạt nhân để tái cấu trúc không gian phát triển phía Nam Thủ đô. Hà Nội định hướng hình thành hành lang kinh tế Bắc – Nam kết nối trung tâm với khu vực Thường Tín, Phú Xuyên cũ và sân bay phía Nam thông qua hệ thống cao tốc, đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao và các tuyến vành đai liên vùng.

Trong cấu trúc giao thông tương lai, sân bay thứ 2 sẽ được kết nối với mạng lưới “2 vòng – 7 tuyến” đường sắt liên vùng. Quy hoạch nêu rõ Hà Nội sẽ hình thành các vành đai đường sắt gắn với cụm sân bay gồm Nội Bài, Gia Bình và sân bay thứ 2 phía Nam, tạo thành các trục thu – phát khách cho mạng lưới đường sắt quốc gia và các cực phát triển TOD liên vùng tại điểm giao cắt với các trụ hướng tâm.

Định hướng này được đánh giá là bước đi chiến lược trong bối cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang đối mặt áp lực tăng trưởng vận tải hàng không rất lớn. Theo quy hoạch mới, cực phía Bắc quanh Nội Bài tiếp tục phát triển theo mô hình “đô thị sân bay”, tập trung dịch vụ thương mại quốc tế, tài chính và logistics. Trong khi đó, sân bay phía Nam sẽ chia sẻ vai trò vận tải, logistics và mở thêm không gian tăng trưởng mới cho Hà Nội về phía Nam và Tây Nam.

Không gian phát triển mới này cũng được kỳ vọng tạo cú hích cho chuỗi đô thị phía Nam kết nối Hà Nội với Ninh Bình, Hưng Yên và các tỉnh Bắc Trung Bộ thông qua trục cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A và các tuyến vành đai chiến lược.

Trong tầm nhìn dài hạn, Hà Nội hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo và logistics của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Việc quy hoạch thêm sân bay thứ 2 cho thấy tư duy phát triển không gian Thủ đô đã chuyển mạnh từ mô hình đô thị tập trung sang cấu trúc liên kết vùng, đa cực và tích hợp hạ tầng hiện đại.