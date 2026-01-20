Căn nhà cấp 4 treo đầy huy chương của đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang

Căn nhà cấp bốn của cầu thủ Khuất Văn Khang nằm tại thôn Sen Phương 8, xã Phúc Lộc (huyện Phúc Thọ cũ, Hà Nội), có khoảng sân bê tông rộng rãi, thoáng mát. Không gian trước nhà đơn sơ, bao quanh bởi tường gạch và nhà dân liền kề, điểm xuyết vài chậu cây cảnh.

Thời còn nhỏ, khoảng sân trước cửa nhà là nơi Khuất Văn Khang thường xuyên tập tâng bóng và rèn các kỹ năng cơ bản. Không gian này gắn liền với những buổi tập luyện đơn giản của cậu bé trước khi bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Phía bên trong phòng khách được bố trí một tủ kính lớn trưng bày các danh hiệu, huy chương, cúp và bằng khen trong quá trình thi đấu của đội trưởng U23 Việt Nam, đặt trang trọng giữa không gian sinh hoạt chung.

Chiều 20/1, ông Khuất Văn Dẩu (54 tuổi), bố của cầu thủ Khuất Văn Khang, tỉ mỉ lấy từng tấm huy chương, chiếc cúp con trai giành được trong hơn 13 năm thi đấu ra ngắm nghía. Với người cha xuất thân thuần nông, đó không chỉ là dấu mốc trong sự nghiệp của con mà còn là niềm tự hào lớn nhất của cả gia đình.

Ông Dẩu cho biết từng phản đối việc con trai theo bóng đá vì cho rằng đó chỉ là sở thích nhất thời, mong con tiếp tục học văn hóa. Khi ấy, Khang mới 11 tuổi, buồn bã bỏ ăn nhiều ngày. Thương con, bà Khuất Thị Hồng đã thuyết phục chồng, để rồi người cha chấp nhận cho con theo đuổi đam mê, kèm lời dặn phải sống điềm đạm, hòa nhã.

Khuất Văn Khang sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel. Dù mới 23 tuổi, anh đã là gương mặt quen thuộc tại V-League, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia, từng cùng đồng đội vô địch ASEAN Cup 2024.

Bước sang năm 2025, tiền vệ quê Phúc Thọ (Hà Nội) được giao băng đội trưởng U23 Việt Nam, góp công lớn vào chức vô địch U23 Đông Nam Á và Huy chương Vàng SEA Games 33. Với kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh, anh tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao băng đội trưởng tại VCK U23 châu Á 2026.

Ngoài tủ trưng bày huy chương và bằng khen, bố cầu thủ Khuất Văn Khang dành một góc để trưng bày thi đấu của con trai.

Chiếc áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam, in số 8 và có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ tại giải AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022, được đóng khung và treo trang trọng ở vị trí trung tâm phòng khách.

Không gian sinh hoạt được bài trí giản dị, gồm giường đôi, bộ bàn ghế gỗ tiếp khách và bàn thờ gia tiên.

Cách đó khoảng 50 m, gia đình đã thuê đơn vị tổ chức sự kiện lắp đặt màn hình hàng trăm inch cùng dàn loa công suất lớn tại Nhà văn hóa thôn 9 (xã Sen Phương), đồng thời bố trí 50 bộ bàn ghế phục vụ người hâm mộ đến theo dõi và cổ vũ.

Theo ông Dẩu, trong các trận đấu thuộc vòng loại U23 châu Á, gia đình chủ yếu theo dõi tại nhà, hàng xóm cũng ít tụ tập do lịch thi đấu thường diễn ra vào đêm muộn, trong khi nhiều hộ trong làng làm đậu, giò để bán sớm nên không có thời gian xem.

Đến khi đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào bán kết, không khí cổ vũ trong làng mới trở nên sôi động, người dân rủ nhau cùng theo dõi. Vợ chồng ông Dẩu sau đó bàn bạc, xin phép chính quyền địa phương và mượn nhà văn hóa thôn để dựng rạp, bố trí thêm bàn ghế, lắp màn hình LED phục vụ bà con.

Bên ngoài nhà văn hóa treo băng rôn cổ vũ với dòng chữ 'Cùng cổ vũ cho Khuất Văn Khang và đội tuyển U23 Việt Nam', đồng thời bố trí backdrop in hình đội tuyển khổ lớn để người dân check-in, lưu giữ kỷ niệm.

Ông Dẩu bày tỏ mong muốn sự cổ vũ của người dân thôn Sen Phương sẽ tiếp thêm động lực cho con trai và các cầu thủ U23 Việt Nam hướng tới vòng chung kết.