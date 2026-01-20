Người dân quê nhà Đình Bắc cắm cờ, dựng màn hình cổ vũ U23 Việt Nam

Khoảng 10.000 người dân trong vùng sẵn sàng "tiếp lửa đường xa" cho tiền đạo sinh năm 2004 khi U23 Việt Nam chạm trán U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần thứ hai góp mặt ở chung kết U23 châu Á, sau kỳ tích năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Đình Bắc là một trong những gương mặt nổi bật nhất của U23 Việt Nam. Cầu thủ cao khoảng 1,77 m, chơi ở vị trí tiền đạo, được đánh giá cao nhờ khả năng di chuyển linh hoạt, lối đá xông xáo và không ngại va chạm. Ở trận tứ kết gặp UAE hôm 16/1, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, góp công lớn giúp đội nhà giành vé vào bán kết. Trước đó, Đình Bắc cũng có những pha lập công và kiến tạo quan trọng trong hành trình của U23 Việt Nam.

Người dân hào hứng chuẩn bị từ 8h ngày 20/1. Ảnh: Nghệ An News.

Con đường quanh xã Yên Trung cắm rợp cờ. Ảnh: Nghệ An News.

Sinh ra và lớn lên tại xóm Hưng Yên Bắc 2, Nguyễn Đình Bắc là con út trong một gia đình thuần nông. Bố anh, ông Nguyễn Đình Ấp, làm nông nghiệp, còn mẹ buôn bán nhỏ tại chợ. Trên Bắc còn một chị gái. Dù được truyền thông và người hâm mộ ca tụng, trong mắt bà con làng xóm, anh vẫn là chàng trai giản dị, khiêm tốn, mỗi lần về quê vẫn sinh hoạt như bao thanh niên khác.

Bước ngoặt đến với Đình Bắc từ năm 10 tuổi, khi anh thi đấu nổi bật tại một giải bóng đá học sinh và được gọi lên tập luyện tại Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Trung tâm cách nhà khoảng 20 km, buộc cậu bé sớm sống tự lập. Những ngày tháng xa nhà càng hun đúc quyết tâm theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp của tiền đạo trẻ.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mừng HC vàng SEA Games 33 tại sân Rajamangala, Thái Lan tối 18/12. Ảnh: Đức Đồng.

Bên cạnh chuyên môn, tiền đạo quê Nghệ An còn thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, gương mặt điển trai và phong thái tự tin trên sân. Trên mạng xã hội và truyền thông khu vực, anh được xem là mẫu cầu thủ trẻ "vừa có năng lực, vừa có hình ảnh", đại diện cho thế hệ mới của bóng đá Việt Nam.