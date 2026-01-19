Gia đình tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc - U23 Việt Nam: “Từ lúc chưa biết đi, con đã mê bóng đá rồi"

Không khí hơn cả Tết tại gia đình tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc

Người thân, hàng xóm cùng nhau hội tụ đông vui ở nhà tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (xã Chân Mộng) để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Huy Trần

Tối 16/1 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã có chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 UAE tại tứ kết giải VCK U23 Châu Á 2026 để có tấm vé vào vòng bán kết diễn ra tối ngày mai (20/1).

Đóng góp vào thành công của đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc (quê xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ) có trận đá chính thứ 4 liên tiếp ở giải đấu này. Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Bắc không chỉ là niềm vui của gia đình cầu thủ mà còn là niềm tự hào của tỉnh Phú Thọ nói chung.

Ông Nguyễn Xuân Huy (bố của tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc) cho biết, không khí những ngày này ở gia đình vui hơn cả Tết. Cứ trước mỗi trận đấu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026, rất đông người thân và hàng xóm lại sang nhà để cùng cổ vũ và tiếp lửa cho chàng trai là niềm tự hào của họ.

Mỗi trận đấu, gia đình cầu thủ Nguyễn Xuân Bắc luôn chuẩn bị mâm cỗ với món ngon "cây nhà lá vườn" để mời người thân, bà con hàng xóm, cùng nhau cổ vũ cho Nguyễn Xuân Bắc và đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Huy Trần.

Theo lời kể ông Huy, tối 16/1, khi tiếng còi trận đấu bắt đầu vang lên, căn nhà nhỏ của gia đình ông gần như không còn chỗ trống. Người thân, hàng xóm thân quen tụ họp đông đủ, cùng dõi theo từng bước chạy của Nguyễn Xuân Bắc trong màu áo U23 Việt Nam. Mỗi pha chạm bóng của Bắc đều khiến cả gian nhà như nín thở, rồi lại vỡ òa cảm xúc. “Vui lắm, không khí còn hơn cả Tết”, ông Nguyễn Xuân Huy cười hiền nói.

Ông bảo, từ khi con trai được gọi lên U23 Việt Nam và liên tục đá chính ở giải đấu này, gia đình lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười, tiếng hỏi thăm, động viên.

Với ông Huy, ký ức về Nguyễn Xuân Bắc gắn liền với trái bóng tròn từ thuở còn thơ bé. “Từ lúc chưa biết đi, con đã mê bóng đá rồi. Mua cho nhiều đồ chơi, nhưng chỉ cần thấy quả bóng nhựa là con cười khanh khách, ôm khư khư không rời”, ông nhớ lại.

Tình yêu bóng đá lớn dần theo năm tháng, trở thành đam mê cháy bỏng trong cậu bé Nguyễn Xuân Bắc.

Năm học lớp 1, Bắc đã được chọn vào đội tuyển của trường đi thi đấu cấp tỉnh. Đến 8 tuổi, cậu bé rời quê, vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF để theo đuổi giấc mơ sân cỏ.

Bố và mẹ tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc. Ảnh: Huy Trần

“Đó là dấu mốc quan trọng nhất. Từ ngày ấy, con xa nhà triền miên, mỗi năm chỉ về được vài lần vào dịp hè hoặc Tết”, ông Huy chia sẻ.

Xa con là vậy, nhưng gia đình luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Nguyễn Xuân Bắc. Những cuộc gọi ngắn, những tin nhắn động viên sau mỗi trận đấu là sợi dây gắn kết để Bắc vững vàng hơn nơi xa nhà.

Sáng 17/1, sau khi con trai cùng đồng đội tận hưởng niềm vui chiến thắng, ông Huy mới gọi video để trò chuyện lâu hơn với con. “Lúc ấy, con mới thật sự thoải mái, cười nhiều và chia sẻ niềm vui chiến thắng”, ông Huy kể.

Ở nhà, Nguyễn Xuân Bắc là chàng trai hiền lành, ít nói và giản dị. “Ngoài đá bóng ra, con chẳng có sở thích gì đặc biệt. Mỗi lần về quê chỉ quanh quẩn ở nhà, chơi với ông bà, bố mẹ, rồi giúp việc vặt. Con ngoan nên ai cũng quý”, ông Huy tự hào nói.

Cụ Ngô Thị Chiên (bà nội của Nguyễn Xuân Bắc) không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến cháu trai. “Cháu được gọi lên đội tuyển quốc gia thi đấu lần này, cả nhà mừng lắm. Chỉ mong cháu cố gắng cùng đội tuyển thi đấu tốt để giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”, bà Chiên chia sẻ.

Không khí cổ vũ sôi nổi cho đội tuyển U23 tại ngôi nhà của tiền vệ Xuân Bắc. Ảnh: Huy Trần

Không chỉ gia đình, niềm vui ấy còn lan tỏa khắp quê hương Phú Thọ. Anh Nguyễn Tiến Dũng (xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Quê mình có cầu thủ như Nguyễn Xuân Bắc ai cũng tự hào. Mong Bắc đá ngày càng hay, tận dụng tốt cơ hội để cùng U23 Việt Nam tiến xa hơn nữa”.

Anh Dũng nhớ lại trong trận tứ kết, khoảnh khắc Nguyễn Xuân Bắc va chạm mạnh với cầu thủ U23 UAE, cả căn nhà đầy ắp người thân thương của em như chùng xuống vì lo lắng. Nhưng rồi tất cả lại vỡ òa khi U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử. “Đó là niềm vui không thể tả, không chỉ của gia đình Nguyễn Xuân Bắc mà của cả quê hương Đất Tổ”, anh Dũng xúc động.

Bà Chu Thị Ngọc (mẹ của Nguyễn Xuân Bắc) nhẹ nhàng nói: “Cuối năm bố mẹ nào cũng mong con về sum họp, nhưng vì màu cờ sắc áo, chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển”.

Theo gia đình, chấn thương của Nguyễn Xuân Bắc hiện đã hồi phục tốt và sẵn sàng cùng U23 Việt Nam ra sân trong trận đấu quan trọng ngày mai. Trước mắt, tiền vệ quê Phú Thọ cùng U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1.

“Con và các đồng đội đang đứng trước trận đấu quan trọng của giải U23 châu Á. Tôi chúc cho con và đội tuyển thi đấu vững vàng, tỏa sáng trên sân cỏ, đem chiến thắng vinh quang về cho người hâm mộ nước nhà”, ông Huy (bố tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc) gửi lời chúc thi đấu tốt đến con trai và đội tuyển Việt Nam.

Ở xã Chân Mộng những ngày này, niềm tin và hy vọng đang được gửi trọn theo từng bước chạy của chàng trai 23 tuổi. Với gia đình, với quê hương Phú Thọ, Nguyễn Xuân Bắc không chỉ là một cầu thủ, mà còn là niềm tự hào, là minh chứng cho những giấc mơ được nuôi dưỡng từ tình yêu, sự sẻ chia và đồng hành của người thân.