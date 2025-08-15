Diễn biến thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát hành bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ: Giai đoạn từ ngày 20/8-31/8 ở khu vực Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ và rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông từ nay đến cuối tháng 8.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 20/8-25/8 ở khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng; giai đoạn từ ngày 26-31/8 khu vực Trung Bộ, có mưa dông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, giai đoạn từ ngày 20/8-31/8 ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày có mưa dông (mưa rào và dông tập trung về chiều và tối); Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29-32 độ; khu vực Nam Bộ từ 32-34 độ.

Dự báo thời tiết các khu vực từ ngày 1/9 đến 5/9/2025, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng; khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8/2025 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông, có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất; trên các khu vực biển có gió mạnh, có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới, cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn.