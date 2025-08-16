Biển Đông sẽ đón áp thấp nhiệt đới trong hôm nay, mưa dông còn kéo dài

Vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (16/8), vùng áp trên khu vực Giữa Biển Đông lúc 01h có vị trí ở vào khoảng 13.5-14.5 độ vĩ Bắc; 112.5-113.5 độ kinh Đông. Ở đặc khu Lý Sơn có gió giật cấp 7, trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9.

Dự báo diễn biến trong 24h tới, vùng áp thấp trên khu vực Giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới.

Ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Khánh Hoà đến TP. Hồ Chí Minh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0–3,5m. Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0–3,5m, hướng Đông.

Khu vực Giữa Biển Đông có gió nhiều hướng cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0–3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/8, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Ngày và đêm 17/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP. Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) ngày có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; đêm gió giảm dần; sóng biển cao từ 1,5-3,5m; biển động. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0- 3,5m; biển động. Khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-3,5m; biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, thông tin, trong 2 ngày cuối tuần, trên Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa. Dự báo đợt mưa diện rộng lần này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Chủ động ứng phó với mưa lớn và áp thấp nhiệt đới

Chiều ngày 15/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 2 công văn gửi UBND các tỉnh, thành đề nghị chuẩn bị ứng phó với diễn biến thời tiết bất lợi do mưa lớn và áp thấp nhiệt đới.

Văn bản thứ nhất được gửi tới UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, nêu rõ, trên khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Lúc 13 giờ ngày 15/8, áp thấp ở khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ Bắc và 113,5 - 114,5 độ kinh Đông, dự báo di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Bộ đề nghị các địa phương từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, thông báo cho tàu thuyền trên biển chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn người và tài sản, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn và trực ban nghiêm túc, báo cáo thường xuyên.

Văn bản thứ hai được gửi tới UBND các tỉnh và thành phố ở Đông Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ, cảnh báo đợt mưa lớn từ ngày 15 đến 18/8, với lượng mưa phổ biến 70-150mm tại Đông Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An (có nơi trên 300mm), tại Tây Nguyên và Nam bộ phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm, kèm nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Bộ đề nghị các địa phương ở khu vực Đông Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ theo dõi sát dự báo, triển khai lực lượng kiểm tra, rà soát khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, tổ chức di dời khi cần thiết, kiểm soát giao thông tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn công trình xung yếu, chủ động tiêu nước bảo vệ sản xuất, tăng cường thông tin trên các phương tiện truyền thông và chuẩn bị sẵn sàng cứu hộ cứu nạn.

Cả 2 công văn đều được gửi hỏa tốc đến các địa phương, cơ quan chức năng và báo chí, đề nghị triển khai chủ động để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân trước diễn biến thời tiết cực đoan.