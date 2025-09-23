Cảnh sát cứu thoát nhiều người trong vụ hỏa hoạn ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 21 giờ tối ngày 22-9, ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ 175 phố Lạc Long Quân, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn. Ảnh CTV

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động xe cứu hỏa chuyên dụng, cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để tiến hành cứu nạn và chữa cháy.

Đến gần 22 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, lực lượng chức năng đã đưa 5 người trong ngôi nhà thoát ra ngoài an toàn, một người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Lực lượng Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.