Hà Nội: Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong
Vụ cháy nhà tại Thường Tín (Hà Nội) lúc rạng sáng 16/9 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ.
Rạng sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hà).
Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn. (Ảnh: Thanh Hà).
Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có một gia đình 4 người gồm hai người lớn, hai trẻ nhỏ. Vì không kịp chạy thoát, cả 4 người đều thiệt mạng. (Ảnh: Thanh Hà)
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (Ảnh: Thanh Hà)
Ngôi nhà bị cháy được quây bằng tôn mỏng. (Ảnh: Thanh Hà)
Ô cửa kính có song sắt. (Ảnh: Thanh Hà)
Hiện trường vụ cháy đang bị phong tỏa. (Ảnh: Thanh Hà)
Các đồ vật cháy xém. Trong nhà có nhiều vật liệu, máy móc. (Ảnh: Thanh Hà)
