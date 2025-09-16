Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hà Nội: Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

Vụ cháy nhà tại Thường Tín (Hà Nội) lúc rạng sáng 16/9 đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình, gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ.

Rạng sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội. (Ảnh: Thanh Hà).

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn. (Ảnh: Thanh Hà).

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có một gia đình 4 người gồm hai người lớn, hai trẻ nhỏ. Vì không kịp chạy thoát, cả 4 người đều thiệt mạng. (Ảnh: Thanh Hà)

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. (Ảnh: Thanh Hà)

Ngôi nhà bị cháy được quây bằng tôn mỏng. (Ảnh: Thanh Hà)

Ô cửa kính có song sắt. (Ảnh: Thanh Hà)

Hiện trường vụ cháy đang bị phong tỏa. (Ảnh: Thanh Hà)

Các đồ vật cháy xém. Trong nhà có nhiều vật liệu, máy móc. (Ảnh: Thanh Hà)

(Ảnh: Thanh Hà)

Hà Nội: 4 người trong một gia đình tử vong sau vụ cháy nhà
Vụ hỏa hoạn tại xã Thường Tín, Hà Nội, thiêu rụi nhà dân, cướp đi sinh mạng của 4 người trong 1 gia đình. Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng...

