Hà Nội: 4 người trong một gia đình tử vong sau vụ cháy nhà

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Rạng sáng ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà ở thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cháy bên trong nhà có 4 người trong 1 gia đình (hai người lớn, 2 trẻ nhỏ) không kịp thoát ra ngoài. Vụ việc khiến 4 nạn nhân tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.