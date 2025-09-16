Hà Nội: Cảnh sát phá cửa, cứu 3 mẹ con mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu nạn nhân mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h12, ngày 15/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà người dân trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4 và khu vực số 15 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH.

Khi có mặt tại hiện trường lúc 22h20, qua thông tin trinh sát, nhận định đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực mặt trước tầng một nhà 4 tầng (diện tích ngôi nhà khoảng 40m2, hình ống, mặt tiền nhỏ hẹp) với rất nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ bên trong nhà và có người mắc kẹt trong đám cháy.

Lúc này, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng chỉ đạo 1 mũi trinh sát phá cửa cuốn trước mặt tiền ngôi nhà, mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở di chuyển lên các tầng phía trên tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ người còn mắc kẹt trong đám cháy và 1 mũi triển khai đội hình chữa cháy khu vực tầng 1 và ngăn cháy lan lên các tầng phía trên của ngôi nhà và 2 nhà dân liền kề.

Cháu bé được đưa ra ngoài.

Chỉ sau 5 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khống chế đám cháy và kịp thời tiếp cận, cứu được 3 nạn nhân là người phụ nữ (vợ chủ nhà) và 2 con sinh năm 2019 và 2022, mắc kẹt tại gian phòng phía bên trong tầng 2 của ngôi nhà theo cầu thang bộ xuống khu vực an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Hiện sức khỏe của 3 nạn nhân đã ổn định.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.