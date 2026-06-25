Cảnh người lao động ‘đốt sức’ giữa trời nắng đỉnh điểm

Những ngày qua, Nghệ An liên tục ghi nhận nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ ngoài trời lên tới 39-40 độ C, thậm chí cao hơn vào khung giờ cao điểm từ 10h đến 15h. Dưới cái nắng như thiêu đốt, hàng nghìn lao động ngoài trời vẫn phải miệt mài làm việc để đảm bảo tiến độ công trình và duy trì thu nhập.

Tại chợ đầu mối Vinh, những cửu vạn cũng đang phải làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Mồ hôi nhễ nhại sau mỗi chuyến bốc xếp hàng hóa nặng hàng chục kg, nhiều lao động phải liên tục tìm bóng râm nghỉ ngơi, bổ sung nước để tránh kiệt sức.

Một lao động bốc vác tranh thủ nằm nghỉ giữa đống hàng sau nhiều giờ làm việc liên tục.

Ông Trần Văn Dũng, một lao động bốc vác tại chợ đầu mối Vinh cho biết, nắng nóng khiến công việc vốn đã nặng nhọc càng thêm vất vả. “Hàng hóa không thể để lâu nên dù nắng đến mấy cũng phải làm. Chỉ cần đứng ngoài trời một lúc là áo quần ướt đẫm mồ hôi”, ông Dũng nói.

Tại công trường xây dựng công trình nhà ở phường Thành Vinh, ông Nguyễn Văn Định (trú xã Hưng Nguyên) cùng nhóm thợ của mình đang tăng tốc hoàn thiện cốp-pha để kịp đổ bê tông tầng 3. Dù mặc áo điều hòa nhưng không làm giảm đi sức nóng ngoài trời. “Chúng tôi phải bổ sung cả nước tăng lực để lấy lại sức. Nước uống liên tục nhưng càng uống càng thấy khát. Có lúc cảm giác nóng đến phát rét, người ớn lạnh. Làm khoảng 30 phút là phải nghỉ uống nước lấy sức”, ông Định chia sẻ.

Không chỉ các thợ xây dựng dân dụng, công nhân trên các công trình giao thông cũng đang phải căng mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Tại dự án cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, công nhân tranh thủ thi công từ sáng sớm, tránh thời điểm nắng gắt nhất trong ngày.

Anh Nguyễn Trường Sơn cho biết, ánh nắng trực tiếp kết hợp với cường độ lao động cao khiến cơ thể nhanh mất nước, đuối sức. Để thích ứng, nhiều tổ đội đã điều chỉnh giờ làm việc, bắt đầu từ 6h sáng và nghỉ dài hơn vào buổi trưa. “Nắng từ trên chiếu xuống, hơi nóng từ mặt đường bốc lên khiến anh em nhanh kiệt sức. Công ty phải thay đổi thời gian làm việc để đảm bảo sức khỏe cho công nhân”, anh Sơn nói.

Công nhân nhà máy nước Nghệ An đội nắng lắp đặt hệ thống thoát nước tại dự án cải tạo Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn.

Không chỉ công nhân xây dựng hay lao động bốc vác, diêm dân ven biển cũng đối mặt nhiều áp lực khi phải bám đồng muối dưới cái nắng gay gắt.

“Nắng càng to, muối kết tinh càng nhanh nhưng người làm muối cũng phải phơi mình dưới nắng từ sáng đến chiều. Ai cũng mệt nhưng không thể bỏ việc”, bà Nguyễn Thị Hương (trú xã Quỳnh Phú) chia sẻ.

Theo các diêm dân, nghề làm muối phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, người dân luôn trong tâm thế thấp thỏm canh nắng, canh mưa để bảo vệ thành quả lao động.

Giữa cái nắng gắt, người giao hàng vẫn tất bật di chuyển trên các tuyến phố để kịp giao đơn cho khách.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nắng nóng diện rộng tại Nghệ An còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn lao động ngoài trời sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như say nắng, mất nước, kiệt sức do nhiệt.