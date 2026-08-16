Mỹ vắt kiệt lực lượng, rút sạch tàu sân bay khỏi châu Á để đối phó "cơn ác mộng" Iran

Tàu sân bay USS George Washington. Ảnh Instagram/@uss_george_washington

Khủng hoảng lực lượng và áp lực từ cuộc chiến Iran

Tàu sân bay USS George Washington đang rời Thái Bình Dương để thay thế cho USS Abraham Lincoln tại Trung Đông. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các vấn đề về sức khỏe tâm lý và hậu cần trên tàu Lincoln ngày càng nghiêm trọng do thời gian tuầnễu trên biển bị kéo dài kỷ lục – vượt mốc 240 ngày không nghỉ – nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống lại Iran.

Việc điều chuyển này cho thấy chính quyền Tổng thống Trump đang đi ngược lại tuyên bố rút khỏi Trung Đông để tập trung cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Greg Poling, chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định các đồng minh tại châu Á đang tỏ ra bất an trước sự khó lường của Washington, trong khi Trung Quốc có thể "mở cờ trong bụng" khi Mỹ bị phân tâm.

Trong một động thái được cho là để "nắn gân" các đồng minh châu Á của Mỹ gần đây, Bắc Kinh đã tổ chức tập trận hải quân chung với Indonesia, tập trận bắn đạn thật gần đảo Okinotori của Nhật Bản...

Trước lo ngại của đồng minh, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ, Đô đốc Frank Bradley, đã tới Manila để tái khẳng định cam kết của Washington và tăng cường tập trận chung.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo các siêu tàu sân bay đóng vai trò cốt lõi trong việc trấn an tâm lý đồng minh, và sự vắng bóng của chúng càng làm sâu sắc thêm cảm giác Mỹ đang bị phân tâm.

Áp lực quá tải lên thủy thủ đoàn và hệ thống tàu chiến

Việc lạm dụng tàu sân bay trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump - nổi bật là chuyến triển khai kéo dài 11 tháng của USS Gerald R. Ford trong chiến dịch chống Iran và bắt giữ cựu lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro – được cho là đã vắt kiệt sức lực của lực lượng hải quân.

Robert Farley, chuyên gia an ninh quốc gia tại Đại học Kentucky, nhấn mạnh rằng khả năng chịu đựng của thủy thủ đoàn có giới hạn rõ rệt, và việc thiếu thời gian nghỉ ngơi làm suy giảm nghiêm trọng hiệu suất chiến đấu.

Bryan Clark, nhà phân tích quốc phòng tại Viện Hudson, chỉ trích rằng sự thiếu chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài với Iran đã phá vỡ lịch trình bảo dưỡng của hải quân. Dù Mỹ sở hữu 11 tàu sân bay, việc liên tục huy động lực lượng cho Trung Đông có thể tạo ra "nợ bảo dưỡng" lớn tại các xưởng đóng tàu trong nhiều năm tới.

Đồng thời, một số chuyên gia cũng đặt câu hỏi về hiệu quả thực tế của các siêu tàu sân bay trong kỷ nguyên chiến tranh hiện đại, khi chúng ngày càng dễ tổn thương trước vũ khí tầm xa và drone, thúc đẩy xu hướng chuyển dịch sang các dòng tàu chiến nhỏ hơn và linh hoạt hơn trong tương lai.