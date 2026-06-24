Muôn kiểu chống nắng trong ngày Hà Nội 40 độ C

Theo ghi nhận lúc 12h trưa tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thực tế ngoài trời vượt 40 độ C. Trên đường Hồ Tùng Mậu, nhiều người dân phải dừng xe dưới các khoảng bóng râm để tránh nắng trong lúc chờ đèn đỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội có mây, nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn, do ảnh hưởng của các bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông và đường nhựa.

Nhân viên văn phòng trên phố Liễu Giai dùng khăn che chắn khi ra nhận đồ ăn trong giờ nghỉ trưa.

Anh, 29 tuổi, tài xế công nghệ nói rằng, thời tiết nắng nóng gay gắt thời gian gần đây khiến việc di chuyển ngoài trời trở nên vất vả. Để đối phó với cái nắng khi tham gia giao thông, anh luôn chuẩn bị sẵn một chiếc ô trong xe và sử dụng mỗi khi phải dừng chờ đèn đỏ lâu dưới trời nắng.

Phạm Minh Anh, 19 tuổi (giữa), cho biết đợt nắng gắt ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe và tâm trạng, khiến cô ăn uống kém ngon miệng hơn. Để hạn chế tiếp xúc với cái nắng oi ả, nữ sinh viên chủ yếu di chuyển bằng taxi; trong trường hợp phải đi bộ, cô luôn mang theo ô và các vật dụng che chắn, đồng thời duy trì thói quen bôi kem chống nắng hai lần mỗi ngày để bảo vệ da. Minh Anh cũng uống nhiều nước lọc và hạn chế sử dụng nước ngọt để giữ gìn sức khỏe.

Không ít người còn khoác áo mùa đông khi ra đường để hạn chế tác động của tia cực tím lên da.

Bất cứ thứ gì tạo được bóng râm đều trở thành vật che nắng của người đi đường.

Tấm khăn được phủ rộng bao quanh em bé trong địu nhằm hạn chế tác động của nắng gắt, tia cực tím và hơi nóng bốc lên từ mặt đường.

Giữa nền nhiệt cao, những khoảng bóng mát ven đường trở thành nơi trú nắng, nghỉ ngơi của người lao động.

Khách du lịch dùng ô che chắn ánh nắng mặt trời khi ngồi xích lô dạo quanh hồ Hoàn Kiếm lúc 13h.

Lúc 13h, khu vực ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài bên hồ Hoàn Kiếm vắng vẻ, ít người qua lại.

Dưới thời tiết oi bức, người bán hàng rong vẫn rong ruổi khắp phố cổ Hà Nội để kiếm sống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25/6, nắng nóng ở miền Bắc có xu hướng dịu dần. Tuy nhiên, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày dao động từ 50-55%.