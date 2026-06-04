Nguyên nhân gây ra đợt nắng nóng oi bức, ngột ngạt ở miền Bắc và miền Trung

Cảm giác oi bức khi ở ngoài trời tăng cao

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, những ngày đầu tháng 6, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 38-39 độ C, có nơi lên tới 40 độ C. Nắng nóng ở miền Bắc cũng gay gắt kéo dài trong những ngày tới. Điều khiến nhiều người cảm thấy khó chịu hơn là không chỉ nóng mà còn oi bức, ngột ngạt dù đứng dưới bóng cây hay nơi có gió nhẹ.

Theo phân tích của chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy, nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là hiệu ứng phơn do gió Tây Nam, thường được gọi là gió Lào.

Khối không khí từ phía Lào di chuyển sang Việt Nam mang theo hơi nóng. Khi vượt qua dãy Trường Sơn, phần lớn hơi ẩm trong không khí bị giữ lại ở sườn phía tây của dãy núi. Vì vậy, nhiều khu vực bên phía Lào xuất hiện mưa, trong khi phía đông Trường Sơn, đặc biệt là Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ, lại rơi vào trạng thái khô nóng.

Ảnh minh hoạ

Sau khi vượt núi, khối không khí trở nên khô hơn và tiếp tục bị nén xuống thấp, khiến nhiệt độ tăng nhanh. Đây chính là nguyên nhân tạo ra kiểu thời tiết được người dân miền Trung ví von là "nóng hà họng", "nóng le lưỡi".

"Quan sát trên ảnh mây vệ tinh cho thấy phần lớn hơi ẩm đang tập trung ở phía tây Trường Sơn, còn khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trời ít mây, nắng mạnh kéo dài. Trạng thái quang mây khiến bức xạ nhiệt hoạt động mạnh hơn, làm cảm giác nóng ngoài trời tăng cao.

Dự báo tình trạng nắng nóng có thể kéo dài tới khoảng ngày 8/6. Dù vào chiều tối có thể xuất hiện mưa dông ở khu vực vùng núi phía tây như phía tây Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa hay Hòa Bình, nhưng các cơn mưa này chủ yếu diễn ra cục bộ và khó lan xuống khu vực đồng bằng phía đông", TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định.

Vì vậy, nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái khô nóng, oi bức trong nhiều ngày tới. Tại Hà Nội, khu vực phía tây thành phố có thể dịu nhiệt hơn vào cuối chiều nhờ mây dông phát triển, trong khi phía đông vẫn nóng kéo dài.

Trong khi miền Trung tiếp tục chịu tác động của gió phơn, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ được dự báo có mưa rào rải rác trong những ngày tới, giúp thời tiết dễ chịu hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h đến 16h, bổ sung đủ nước và chú ý các nguy cơ say nắng, sốc nhiệt trong điều kiện nhiệt độ cao kéo dài.

Nắng nóng diện rộng kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/6, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như các trạm: Thái Bình (Hưng Yên) 37.3 độ, Ninh Bình 37.8 độ,… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-65%; khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ như các trạm: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.3 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.5 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.0 độ, Tam Kỳ (Tp. Đà Nẵng) 38.1 độ,… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Ngày 5/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 35 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 6/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-55%.

Dự báo khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 7/6, từ ngày 8/6 nắng nóng dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 08/6, từ ngày 09/5 nắng nóng có khả năng dịu dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.