Sau đợt nóng lịch sử tháng 5, tháng 6 tiếp tục xuất hiện nhiều ngày “thiêu đốt"

Sáng 1/6, tại cuộc họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ở Hà Nội, đại diện Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, từ đầu tháng 6, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục bước vào đợt nắng nóng diện rộng với cường độ gay gắt.

Theo đó, từ khoảng ngày 1-3/6, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C. Trong khi đó, từ ngày 1-7/6, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk sẽ xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 35-38 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Ông Hoàng Phúc Lâm nhận định, sau đợt nắng nóng đầu tháng, trong tháng 6/2026 có thể xuất hiện thêm khoảng 1-2 đợt nắng nóng nữa. Các đợt nắng nóng này có khả năng đạt mức nhiệt 36-39 độ C, riêng một số nơi có thể vượt 40 độ C, đặc biệt tại khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến TP Huế.

“Xu hướng nhiệt độ trong tháng 6/2026 trên phạm vi cả nước đều cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C, vì vậy nắng nóng năm nay được đánh giá gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm”, đại diện Cục KTTV thông tin.

Theo cơ quan khí tượng, tình trạng nắng nóng kéo dài và xuất hiện với tần suất cao có thể làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư cũng như tình trạng thiếu nước cục bộ tại nhiều địa phương.

Nền nhiệt cao kéo dài kết hợp độ ẩm thấp cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời. Bên cạnh đó, sau các đợt nắng nóng thường tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện dông lốc, sét và gió giật mạnh do xung đột giữa khối không khí nóng với không khí lạnh yếu cuối mùa.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp chống nóng, sử dụng điện an toàn và thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm.

Đợt nắng nóng cuối tháng 5 mạnh nhất trong 5 năm

Theo Cục KTTV, trước đó từ ngày 21/5, nắng nóng đã bắt đầu xảy ra diện rộng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Đến ngày 22/5, vùng nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và tiếp tục lan rộng sang Bắc Bộ từ ngày 23/5.

Đợt nắng nóng kéo dài đến hết ngày 28/5 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó giảm dần từ ngày 29/5 tại khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Đỉnh điểm của đợt nóng rơi vào các ngày 25-27/5.

So sánh với số liệu lịch sử cho thấy nhiều địa phương đã ghi nhận mức nhiệt vượt giá trị cao nhất từng quan trắc trong tháng 5. Cụ thể, trạm Uông Bí (Quảng Ninh) ghi nhận 38 độ C, vượt mức lịch sử 37,5 độ C năm 2013; trạm Hiệp Hòa (Bắc Ninh) đạt 39,7 độ C, vượt mức lịch sử 39 độ C năm 2019; trạm Bắc Giang đạt 39,4 độ C; Hải Dương ghi nhận 39,8 độ C và Thái Bình đạt 38,5 độ C, đều vượt các giá trị lịch sử trước đó.

Đặc biệt, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 39-41 độ C. Một số nơi ghi nhận mức nhiệt trên 41 độ C như trạm Láng (Hà Nội) 41,4 độ C ngày 26/5; Con Cuông (Nghệ An) 41,2 độ C ngày 27/5; Đô Lương (Nghệ An) 41,1 độ C ngày 26/5.

Các khu vực khác ở Bắc Bộ, từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng ghi nhận nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến 37-39 độ C. Một số nơi vượt 40 độ C như Phù Yên (Sơn La) 40 độ C; Phố Ràng (Lào Cai) 40,7 độ C; Bắc Mê và Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) 40,3 độ C; Tuy Hòa (Đắk Lắk) 40 độ C.

Tại Nam Bộ, từ ngày 22-27/5 cũng xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C. Một số nơi ghi nhận nắng nóng gay gắt trên 37 độ C như Tây Ninh 37,5 độ C và Biên Hòa (Đồng Nai) 37,4 độ C.

Theo đánh giá của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt xảy ra trên diện rộng, có cường độ mạnh nhất trong cùng thời kỳ tháng 5 trong vòng 5 năm trở lại đây, tính từ năm 2021.

Điểm đáng chú ý của đợt nắng nóng này là thời gian nắng kéo dài liên tục trong ngày, bắt đầu từ khoảng 9h sáng và duy trì đến 19h tối tại nhiều khu vực. Ban đêm, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 30-31 độ C khiến cảm giác oi bức kéo dài cả ngày lẫn đêm.

Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân chính gây ra đợt nắng nóng lịch sử này là do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh tại các tỉnh Trung Bộ.