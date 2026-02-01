Cận cảnh cụ mai 70 năm độc nhất vô nhị được ‘hét giá’ 3,5 tỷ đồng

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu vườn của ông Trần Tân (66 tuổi, trú thôn Hòa Tân, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) trở thành điểm dừng chân của nhiều người chơi mai trong và ngoài tỉnh.

Giữa khu vườn rộng, một cây mai vàng cổ thụ với dáng thế tự nhiên, tán xòe rộng nổi bật như một “nhân chứng thời gian”. Cây mai hơn 70 năm tuổi của ông Trần Tân không chỉ gây chú ý bởi kích thước đồ sộ, tuổi đời hiếm có mà còn bởi mức giá được chủ nhân “hét” lên tới 3,5 tỷ đồng.

Theo ông Trần Tân, cây mai này thuộc giống mai xuân hoa 5 cánh, đọt xanh, được trồng từ thời cha ông. “Từ trước đến nay, gia đình tôi không tốn nhiều công chăm sóc hay uốn nắn. Cây phát triển hoàn toàn tự nhiên, dáng thế ra sao thì giữ nguyên như vậy”, ông Tân chia sẻ.

Theo quan sát, cây mai cao khoảng 5m, tán rộng gần 6m, thân lớn với bề hoành hơn 100cm. Phần gốc chắc khỏe, thân cây xù xì theo năm tháng nhưng cành nhánh phân bố cân đối, vươn đều các hướng. Dáng cây được đánh giá thuộc dạng mai đài sen, hiếm gặp ở những cây mai cổ phát triển tự nhiên.

Điều đặc biệt là toàn bộ dáng thế và tán cây đều không qua bàn tay uốn nắn, tạo hình của con người. Các nhánh lớn vươn ra bốn phía một cách tự nhiên, tán tròn đều, tạo cảm giác cổ kính, khác với nhiều cây mai cảnh hiện nay được tạo dáng công phu.

Theo ông Tân, trong nhiều năm qua, cây mai này liên tục được người chơi mai ở khắp nơi tới hỏi mua. Đặc biệt, vào năm 2023, có người trả giá hơn 1,7 tỷ đồng, song gia đình ông vẫn quyết định không bán. “Đây là cây mai gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ. Hơn nữa, dáng thế và tuổi đời của cây rất hiếm, nên gia đình tôi không vội bán”, ông Tân chia sẻ.

Hiện nay, ông Tân cho biết, chỉ khi có người trả đủ 3,5 tỷ đồng, gia đình mới cân nhắc việc sang nhượng. Lý giải về mức giá “khủng”, ông Tân chỉ cười: “Với người biết thưởng thức vẻ đẹp của mai vàng, hiểu giá trị của cây cổ thụ phát triển tự nhiên thì sẽ thấy mức giá đó là hoàn toàn xứng đáng”.

Khẳng định thêm về độ hiếm của cây, ông Tân cho rằng, đây là cây mai cổ “hiếm thấy, khó tìm”, thậm chí là “độc nhất vô nhị” ở Quảng Ngãi và khu vực lân cận. “Tôi dám nói trong tỉnh và vùng xung quanh không có cây thứ hai tương tự về tuổi đời, dáng thế và độ lớn như vậy”, ông Tân nhấn mạnh.

Không chỉ có “cụ mai” giá tiền tỷ, trong khu vườn rộng của ông Tân còn có nhiều cây mai khác với độ tuổi và kích thước khác nhau. Những cây mai này đều được trồng theo phương thức truyền thống, để phát triển tự nhiên, ít can thiệp tạo dáng. Giá bán dao động từ 40 - 140 triệu đồng mỗi cây, tùy dáng thế và độ lớn.

Theo người dân địa phương, thôn Đông Hòa từ lâu đã được xem là vùng trồng mai truyền thống của tỉnh Quảng Ngãi. Hầu như nhà nào trong thôn cũng có mai trồng trong vườn, nhiều hộ trồng từ vài cây đến hàng chục cây để vừa chơi Tết, vừa bán tăng thu nhập. Mai ở đây chủ yếu được trồng theo lối tự nhiên, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, nên cây khỏe, hoa bền và sắc vàng đậm.