Đối tượng khủng bố Nguyễn Đình Thắng là ai, có mối liên hệ gì với Y Quynh Bdap?

Nguyễn Đình Thắng bị khởi tố, Y Quynh Bdap bị dẫn độ về Việt Nam

Ngày 30/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Thắng về tội Khủng bố, theo khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Kết quả điều tra đến nay xác định Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958, trú tại TP.HCM trước khi xuất cảnh) đã chỉ đạo, xúi giục và giúp sức cho Y Quynh Bdap cùng một số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người.

Đối tượng Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Bộ Công an.

Y Quynh Bdap là đối tượng đứng đầu tổ chức " Người Thượng vì công lý " bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 10 năm tù với tội danh "Khủng bố" và bị các cơ quan chức năng ra quyết định truy nã đặc biệt. Hành vi của Y Quynh Bdap được xác định là kích động, xúi giục, chỉ đạo các đối tượng trong nước chuẩn bị vũ khí, lên kế hoạch, thực hiện vụ khủng bố ở Đắk Lắk.

Thời điểm xét xử, Y Quynh Bdap và 5 đối tượng khác đang lẩn trốn tại nước ngoài. Ngày 26/11/2025, Tòa án Hình sự Thái Lan, tại phiên phúc đã ra phán quyết dẫn độ Y Quynh Bdap, vừa qua Việt Nam đã hoàn tất việc dẫn độ đối tượng này.

Quá trình dẫn độ Y Quynh Bdăp đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật 2 nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Thái Lan là thành viên. Đây là minh chứng thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước nhằm trả lại công bằng cho các nạn nhân của vụ khủng bố, đảm bảo công lý, lẽ phải được thực thi.

Nguyễn Đình Thắng là ai?

Năm 2025, Bộ Công an cho biết căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Bộ Công an xác định Nguyễn Đình Thắng là cá nhân đã và đang liên quan đến hoạt động khủng bố.

Việc xác định được thực hiện trên cơ sở khoản 12, Điều 1 Nghị định 93/2024/NĐ-CP của Chính phủ về đưa vào, đưa ra và công bố danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; cùng các Nghị quyết số 1267 (1999), 1373 (2001), 1988 (2011), 1989 (2011) và các nghị quyết kế thừa của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành theo Chương VII Hiến chương Liên hợp quốc.

Đối tượng Y Quynh Bdap. Ảnh: VTV.

Theo Bộ Công an, Nguyễn Đình Thắng (sinh năm 1958, quê Nghệ An, quốc tịch Mỹ), hiện cư trú tại bang Virginia (Mỹ), là người cầm đầu, giữ vai trò "Giám đốc điều hành" tổ chức "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS". Đối tượng này có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức "Người Thượng vì công lý - MSFJ", tổ chức đã thực hiện vụ khủng bố ngày 11/6/2023 tại Đắk Lắk và bị Bộ Công an đưa vào danh sách tổ chức khủng bố từ ngày 6/3/2024.

Cơ quan chức năng xác định, với vai trò đứng đầu BPSOS, Nguyễn Đình Thắng đã trực tiếp tham gia, chỉ đạo và hỗ trợ nhiều hoạt động liên quan đến MSFJ. Trước khi MSFJ bị đưa vào danh sách khủng bố, Nguyễn Đình Thắng chỉ đạo một số thành viên BPSOS hỗ trợ các đối tượng cầm đầu MSFJ thành lập tổ chức này tại Thái Lan vào năm 2019, hoạt động tại Mỹ từ năm 2023 và đăng ký pháp nhân tại bang Virginia. Đồng thời, Thắng hướng dẫn, cấp kinh phí, phương tiện và trả lương cho các thành viên MSFJ thực hiện các hoạt động chống phá Việt Nam, trong đó có vụ khủng bố tại Đắk Lắk.

Sau khi MSFJ bị đưa vào danh sách tổ chức khủng bố và đối tượng Y Quynh Bdap bị truy nã, Nguyễn Đình Thắng vẫn tiếp tục hỗ trợ tài chính, chỉ đạo hoạt động, bố trí nơi ở để đối tượng này lẩn trốn tại Thái Lan; tham gia vận động, gây quỹ thuê luật sư nhằm ngăn chặn việc dẫn độ về Việt Nam, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của một số tổ chức quốc tế đối với MSFJ.

Theo bản án đã có hiệu lực, vụ khủng bố tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) vào rạng sáng 11/6/2023 đã khiến 9 cán bộ và người dân thiệt mạng, nhiều tài sản bị phá hủy. 9 bị cáo bị tuyên phạt mức án chung thân về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Hình sự; 43 bị cáo bị phạt 6-20 năm tù. Ở nhóm tội Khủng bố, 45 người bị phạt từ 3 năm 6 tháng đến 11 năm tù.