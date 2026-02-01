Trung Quốc tăng cường chống tham nhũng sau vụ điều tra tướng Trương Hựu Hiệp

Vụ điều tra tướng Trương Hựu Hiệp gây chấn động Trung Quốc. (Ảnh: EPA)

Hai bài viết đăng ngày 30 và 31/1 trên cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc gọi tham nhũng là “sát thủ số 1” đối với hiệu quả tác chiến, đồng thời cảnh báo chớ nên “lạc quan phi thực tế” hay “bi quan có hại” đối với chiến dịch chống tham nhũng.

“Thực tiễn cho thấy, chiến dịch chống tham nhũng càng quyết liệt thì quân đội nhân dân càng mạnh mẽ, trong sạch và năng lực tác chiến càng cao”, bài viết ngày 31/1 nêu rõ.

Bài báo cho rằng cuộc điều tra những tướng lĩnh cấp cao như Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đã phát đi tín hiệu rõ ràng, rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng đi đến cùng để thanh lọc mọi hành vi tham nhũng - nguồn rủi ro chính trị trong quân đội.

Bài xã luận ngày 30/1 do một nhà nghiên cứu công tác tại Đại học Quốc phòng chấp bút. “Tham nhũng là nguyên nhân hàng đầu giết chết năng lực chiến đấu”, bài viết nhấn mạnh.

Các bài xã luận này được đăng sau thông báo gây chấn động từ cuối tuần trước về việc điều tra kỷ luật đối với ông Trương Hựu Hiệp - Phó Chủ tịch thứ nhất Quân ủy Trung ương (CMC) và là sĩ quan quân đội cấp cao nhất mặc quân phục của Trung Quốc. Ông Lưu Chấn Lập - Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân uỷ cũng bị điều tra.

Bài viết cho biết, nội bộ quân đội có sự đồng thuận về các chiến lược chủ chốt và lộ trình để đạt được những mục tiêu đó, dù không nêu cụ thể. Một số chuyên gia bên ngoài suy đoán rằng mục tiêu chiến lược chính của quân đội Trung Quốc là khả năng thống nhất đảo Đài Loan với đại lục.

Đảng Cộng sản Trung Quốc từng tuyên bố quân đội phải có khả năng giành chiến thắng trong các cuộc xung đột cục bộ vào năm 2027 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội. Đến năm 2035, lực lượng vũ trang phải đạt vị thế gần ngang hàng với quân đội Mỹ, và đến năm 2049 phải trở thành lực lượng “đẳng cấp thế giới”.

Bài xã luận ngày 30/1 cho rằng quân đội cần vận động binh sĩ “xóa bỏ sự lạc quan mù quáng rằng, (cuộc chiến chống tham nhũng) có thể nhanh chóng giành thắng lợi, cũng như những suy nghĩ bi quan cho rằng không thể chiến thắng”.

Binh sĩ cũng không nên tin rằng chiến dịch chống tham nhũng gây hại cho quân đội. Bài viết nhấn mạnh chiến dịch này phải tập trung cao độ vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, đặc biệt là các lĩnh vực có thể làm suy yếu mức độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng.

“Chúng ta phải trừng trị nghiêm khắc các hành vi tham nhũng gây tổn hại cho việc xây dựng năng lực tác chiến, và lần theo dấu vết để truy bắt những ‘con chuột béo’ biển thủ tài sản của quân đội”, bài viết nêu rõ.

Quan điểm này cũng áp dụng với các ngành cung cấp dịch vụ, hàng hóa hoặc công nghệ cho quân đội. Bài viết dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi quân đội cảnh giác với “nhiều loại nhóm lợi ích đã hình thành”, có thể tìm cách lách quy định.

Bài viết cho rằng chiến dịch chống tham nhũng không được phép chùn lại, nếu không quân đội sẽ đối mặt với nguy cơ “đổi màu”, ngụ ý nói đến nguy cơ suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.

“Nếu nới lỏng kỷ luật, tham nhũng và sai phạm có thể quay trở lại, thậm chí nghiêm trọng hơn, và quân đội thậm chí có thể đối mặt với nguy cơ thay đổi bản chất và màu sắc của mình”, bài báo kết luận.